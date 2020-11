Fotballtrener i Oslo dømt til fengselsstraff for overgrep mot barn

En mannlig fotballtrener i 20-årene er dømt til fengsel i tre år og seks måneder for overgrep mot to barn under 14 år.

Han må også betale erstatning på 100.000 kroner til hvert av de to ofrene, opplyser Nettavisen.

Han dømmes for å ha fått to barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv. Aktor la ned påstand om fire år og fem måneders fengsel.

Statsadvokat Ingrid Vormeland Salte sier det vil bli vurdert om straffeutmålingen blir anket til lagmannsretten.

Mannens forsvarer, Heidi Ysen, sier de ikke ønsker å anke dommen av hensyn til de fornærmede og deres familier, men at dommen må vurderes først.

