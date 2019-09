Fotografen ble meid overende underveis i kampen mellom Vålerenga og Rosenborg: - Det ble en dyr affære

Fotografen fikk skader på seg selv og kamerautstyr, i søndagens kamp mellom Vålerenga og Rosenborg.

David Akintola var involvert i mye før pause i søndagens kamp mellom Vålerenga og Rosenborg på Intility Arena i Oslo. Foruten å plante albuen i hodet til Sam Adekugbe, endte også RBK-vingen med å meie ned en fotograf på indre bane før han ble byttet ut i pausen.

Om enn uforskyldt av RBK-spilleren, men hendelsen så ikke god ut for fotografen på indre bane.

Nettavisen har snakket med fotografen som ble truffet av den kvikke nigerianeren. Thomas Karlsen ble liggende etter smellen, og fikk også legetilsyn etter det som kunne se ut som en alvorlig hendelse.

- Legene var usikre på om jeg fikk en hjernerystelse og om nesen er brukket, sier Karlsen til Nettavisen.

Karlsen ble anbefalt å oppsøke legevakt etter ulykken, men forteller til Nettavisen at han ikke hadde tid, da han måtte rekke transport tilbake til Trondheim hvor han bor.

- Jeg fikk veldig god behandling av legene på stadion. De plastret meg sammen og det var litt blod. Nesen, finger og hånda gikk det hardt utover. Jeg burde nok vært på legevakten. Jeg tar tiden til hjelp, men det er ikke noe alvorlig, sier Karlsen til Nettavisen.

- Ble en dyr affære

Karlsen fikk seg en real støkk i det kraftige møtet med Akintola, men det gikk verst utover kamerautstyret.

- Fotoutstyret gikk det verre utover. Det ble ødelagt. Objektivet gikk i mange deler og «huset» er jeg litt usikker på. Det må jeg få undersøkt på et verksted, men det ble en dyr affære, sier Karlsen til Nettavisen.

Fotografen tar det rolig dagen derpå og blir ikke særlig lysten i stemmen når han må snakke om det dyre utstyret som gikk tapt, underveis i søndagens intense Eliteserie-oppgjør.

- Det er noen titusener. Ihvertfall 20-30-tusen. Jeg måtte bruke makt for å få løs utstyret, det er ikke noe godt tegn, sier Karlsen til Nettavisen.

- Begge to har sendt melding

Rosenborg-spiller Akintola ble sendt utover kortlinja etter en liten dytt fra Adekugbe. Førstnevnte deiset rett inn i Karlsen som satt tett inntil streken for å fotografere, slik han ofte gjør når Rosenborg spiller kamper.

- Begge to har sendt melding til meg og beklaget seg. At Akintola sender unnskyldning er litt i overkant, for det er jo ikke hans skyld, det er han som blir skumpa. Han vet godt hvem jeg er og har lagt ut bilde på Instagram at han ligger over meg.

- Vålerenga-spilleren kjenner ikke meg i det hele tatt, men det er fint av han at han beklager seg. Kjente og ukjente mente at det bare var på sin plass, i og med at det var med hensikt det han gjorde. Uansett er det fint av han også, sier Karlsen til Nettavisen.

TØFF KAMP: Det gikk hardt for seg både på og utenfor banen i søndagens kamp mellom Vålerenga og Rosenborg. Her er Akintola og Adekugbe i duell, der førstnevnte plantet en albue i hodet til VIF-backen. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Karlsen forklarer at han ikke rakk å tenke før Akintola plutselig smalt rett inn i han.

- Det går veldig fort og jeg rekker ikke å tenke noe der og da. Jeg tar bilder og når jeg har tatt det siste bildet så tar det kanskje et halvt tidels sekund før han treffer meg. Jeg rekker ikke å tenke så veldig mye, sier Karlsen til Nettavisen.

Han fikk raskt tilsyn av legene på Intilty Arena og tar det med ro den nærmeste tiden.

- Det går etter forholdene veldig bra, jeg har det ikke så aller verst. Jeg er litt forslått her og der, avslutter Karlsen til Nettavisen.