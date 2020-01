Fourcade overtok ledelsen i verdenscupen – Dale nummer fire i Oberhof

Martin Fourcade vant skiskytternes fellesstart i Oberhof og tok over sammenlagtledelsen i verdenscupen. Johannes Dale gikk inn til 4.-plass.

De norske skiskytterne fikk det tungt i vinden i verdenscuprennet på 15 kilometer i Oberhof søndag. Franske Martin Fourcade taklet de tøffe forholdene best og gikk inn til klar seier tross to bomskudd, 20 sekunder foran tyske Arnd Peiffer.

Norske Erlend Bjøntegaard ble nummer 13 på fellesstarten, men var alt annet med tsjekkiske Ondrej Moravec etter løpet.

Tsjekkeren byttet spor inne på oppløpet, noe som opprørte Bjøntegaard.

- Det var en tsjekker på slutten som gjør et idiotisk sporbytte på oppløpet. Det er usportslig opptreden, og det gjør meg forbanna, sier han til NRK.

- Hva sa du til ham?

- Jeg sa at han får begynne å ta seg sammen, at det er dårlig at det kommer til å gå utover ham selv en gang ved at det blir kollisjon.

De norske vinnersjansene forsvant med vindkastene i den tyske byen på annen skyting. Da hadde samtlige norske løpere bommet to ganger hver.

Fourcade og Simon Desthieux gikk ut i klar ledelse etter første stående og kom alene inn til siste skyting. Ut fra standplass gikk Fourcade ut 27,1 sekund foran Desthieux. Det forspranget ga ikke Fourcade fra seg. Med det tok også franskmannen over sammenlagtledelsen i verdenscupen fra Johannes Thingnes Bø.

Desthieux ble til slutt nummer tre, to tideler bak Peiffer.

Johannes Dale kunne trolig sikret seg pallplass med én treff mer. 22-åringen, som måtte tåle fire bom, gikk inn til fjerdeplass, 38,9 sekunder bak Fourcade. Men Dale var bare 18,6 sekunder fra pallen.

Med fem bomskudd gikk Vetle Sjåstad Christiansen inn til 8.-plass. Bjøntegaard med fem bom gikk inn til 13.-plass, 1.10,4 bak, mens Tarjei Bø bommet hele sju ganger og gikk inn til 25.-plass, 2.53,4 bak Fourcade.