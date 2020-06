Fowler: - Werner er god, men rett og slett ikke god nok for Liverpool

Den tidligere spissen tror ikke Timo Werner ville spasert inn i laget til Jürgen Klopp.

- Chelsea-koblede Werner har briljante øyeblikk, men det er en grunn til at ingen andre toppklubber har trigget klausulen på 52 millioner pund når klubber forbereder seg på et finansiell fall.

Slik innleder Robbie Fowler sin spalte i Mirror.

Werner har i flere måneder blitt koblet til Liverpool, men nylig kom sjokkbeskjeden om at tyskeren så å si er enig med Chelsea om en overgang i sommer.

24-åringen har dunket inn mål på bestilling i Bundesliga og vært blant det heteste overgangsnavnet de siste månedene, men Fowler er ikke helt solgt.

- Jeg har hørt mye om Timo Werner de siste ukene - men jeg er ingen stor fan, skriver han.

45-åringen med over 120 mål for Liverpool skriver at han mener Werner ikke er bedre enn noen i fronttrioen til Merseyside-klubben per dags dato.

IKON: Robbie Fowler tror ikke Liverpool-fansen nødvendigvis bør grave seg ned fordi Werner ikke kommer til klubben. Foto: Paul Ellis (AFP)

- Virker som man tror han er van Basten

Han vedgår at uttalelsene kan bli satt på prøve neste sesong om/når Werner formelt signerer for Chelsea.

- Det har vært så mange rykter rundt hans neste destinasjon, med min tidligere klubb i hjertet av diskusjonene, men de fleste andre store navnene i Europa har ikke blitt koblet til ham.

Werner har 25 seriemål på 30 kamper for Leipzig denne sesongen, og skal nå kun være en signatur unna Chelsea og Stamford Bridge.

Det har blitt møtt med skuffelse blant mange Liverpool-fans.

- Det virker som man tror han er Marco van Basten, en verdensklassespiller som kan gå inn på ethvert lag. Men jeg vet ikke hvorfor. Jeg har sett ham noen ganger og det er ting ved spillet hans jeg liker. Men påvirker han spillet kontinuerlig? Ikke for meg, skriver Fowler.

Spissveteranen poengterer at Werner ikke matcher nivået til verken Robert Firmino, Mohamed Salah eller Sadio Mané.

- Og det er et viktig poeng jeg tror supporterne glemmer. Jeg har hørt så mange klage på at Liverpools eiere ikke blar opp, og at ikke de kastet seg på Werner som var «et kupp» til 52 millioner. Er han virkelig det (et kupp)?

Kuppet foran Liverpool

Det var torsdag forrige uke at Werner-nyheten sprakk, da det ble rapportert at Chelsea var enig med tyskeren om en langtidskontrakt.

The Telegraph meldte at den tyske stjernespissen er enig med Chelsea om en overgang, og at han selges for 60 millioner euro, som angivelig er utkjøpsklausulen i kontrakten hans med RB Leipzig.

Ifølge The Telegraph var Liverpool ikke villig til å betale summen Leipzig krevde for spissen.

Det bekreftet også langt på vei Liverpool-manager Jürgen Klopp like etter.

- Det er en haug av rykter i England om hvilke spillere Manchester United og Chelsea skal hente. Her i Liverpool er det dog heller stille. Hvis du ønsker å ta dette seriøst, å drive bedriften på en fornuftig måte, så må man ta i betraktning at vi ikke vet hva inntekten til klubben vil bli fremover uten tilskuere.

- For øyeblikket taper alle klubber penger. Uten tilskuere må vi betale tilbake sesongbillettene, og det blir antageligvis ikke solgt noen neste år. I alle fall ikke de 10-15 første kampene. VIP-områdene vil ikke fylles og billettene blir ikke solgt. Dette vil ha en påvirkning på samarbeidspartnerne våre, og ting blir annerledes. Vi må i så fall forklare spillerne våre hvordan vi kan snakke om lønnskutt og samtidig handle en spiller for 50-60 millioner pund.