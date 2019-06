Før finalen tikket det inn et bilde på mobilen til Henderson: - Det ga meg enda mer motivasjon

Jordan Henderson opplevde barndomsdrømmen da han fikk løfte Champions League-trofeet.

WANDA METROPOLITANO (Nettavisen): Han var en av spillerne som kanskje viste mest følelser av samtlige da seieren var sikret i Champions League-finalen mot Tottenham lørdag kveld.

Det var enkelt å se at det betydde enormt mye for Liverpools-kaptein å endelig kunne løfte et trofe.

Henderson var fortsatt en meget lykkelig mann da han noen timer etter kampslutt møtte Nettavisen og en rekke andre journalister på plass pressesonen på Wanda Metropolitano.

Fikk melding av bestevennen før kamp



Liverpool-kapteinen fikk blant annet spørsmål om hva som var drømmen hans da han var liten gutt, og 28-åringen svarte da at det var å løfte trofeer.

Henderson avslørte samtidig at han fikk en påminner om nettopp det like før finalen. Han forklarer at det tikket inn en melding på telefonen hans tidligere på dagen.

- Min beste venn sendte meg et bilde av meg som kysser et trofe da jeg var cirka 10 år gammel, sier Henderson.

- Jeg husker ikke helt hvilket trofe det var, men det var i gull. Det ga meg enda mer motivasjon, forklarer Liverpool-kapteinen.

DRØMMEN OPPFYLT: Her får Jordan Henderson barndomsdrømmen oppfylt. Foto: David Klein (Pa Photos)

At han skulle lykkes med å oppnå drømmen er noe han setter svært høyt.

- Når dommeren blåser av kampen så er det en utrolig følelse å vite at vi har klart det. Å løfte trofeet var en spesiell følelse. Det er et øyeblikk jeg aldri kommer til å glemme, forklarer Henderson.

Han håper at dette kan være starten på en lengre periode med suksess for Liverpool.

- Vi har vært gjennom mange skuffelser og det var godt å endelig komme oss over mållinjen og vinne et viktig trofe. Forhåpentligvis kan vi bruke dette til å vinne mer i fremtiden. Det gir oss selvtillit å vite at vi kan vinne Champions League. Sammen kan vi komme oss videre og forhåpentligvis vinne enda flere trofeer, forteller engelskmannen.

Klopp gledet seg over Henderson



Den anerkjente The Times-journalisten Henry Winter var blant journalistene til stede i pressesonen etter kampen lørdag kveld.

Han skryter av Henderson som han føler ikke nødvendigvis alltid får den rosen han fortjener.

- Han har alltid vært litt undervurdert. Folk har alltid vært nedlatende overfor ham. Han er en god spiller. Spillerne liker ham og det er fordi han er en så bra karakter, sier Winter til Nettavisen.

Liverpool-manager Jürgen Klopp hadde behov for å trekke frem Henderson på pressekonferansen etter finalen.

Tyskeren antydet som Winter at Henderson har måttet oppleve en del kritikk de siste årene, og Klopp gledet seg over at midtbanespilleren kunne slå hardt tilbake.

- Dere vet hva folk har sagt om noen av disse spillerne på laget. Nå er Jordan Henderson kaptein på vinnerlaget av Champions League 2019. Det er tilfredsstillende, sier Klopp.

LYKKE: Jürgen Klopp gledet seg spesielt over Jordan Henderson etter kampen. Foto: Martin Rickett (Pa Photos)

Henderson vil vinne mer

At Henderson nå går inn i historiebøkene som en av få kapteiner på Liverpool som har ledet laget til seier i europacupen kan ingen ta fra ham. Det har imidlertid ikke helt sunket inn for 28-åringen. - Det skjer nok ikke før etter karrieren, sier kapteinen. Han presiserer samtidig at han fortsatt drømmer om å løfte flere trofeer i årene som kommer. - Det er fortsatt lenge igjen, jeg er bare 28 år gammel. Jeg har lyst til å utrette mye, jeg ønsker å utvikle meg som spiller, jeg vil at laget skal fortsette å forbedre seg og jeg ønsker å vinne mer. Det er det som er fokuset oss nå, forklarer Henderson.

- Jeg ønsker å nyte dette øyeblikket, men når vi kommer tilbake til sesongoppkjøringen så vil jeg se fremover, sier Liverpool-kapteinen.

Nettavisen Pluss: Få 10 uker for 10 kr