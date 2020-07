Fra McDonald's til to etappeseirer

Alexander Kristoff er gjest i «Tidenes Tour de France» og fortellerom fransk fastfood og om dagene da det endelig klaffet.

I den åttende episoden får du andre del av praten med Alexander Kristoff der fokus er på Tour de France 2014.

Tour de France 2014 - del 2

Hele Frankrike feirer.

De har en tendens til å gjør det når det er 14. juli: Bastilledagen.

En nøkkelhendelse fra landets famøse revolusjon markeres. Dagen da den gamle middelalderfestningen, omgjort til fengsel, ble stormet.

Å si at Alexander Kristoff stormer opp La Planche des Belles Filles denne dagen vil være en aldri så liten overdrivelse.

Magetrøbbelet som har preget nordmannen noen dager har ikke sluppet helt.

Vincenzo Nibali vinner sin, foreløpig, andre etappe med tre franskmenn blant de fem beste. 32 minutter og 29 sekunder viser stoppeklokka i det Kristoff når målstreken i bakre del av bussen.

Heldigvis er det hviledag den 15. juli. Kroppen begynner å våkne igjen. Men den trenger energi.

Fastfood blir løsningen.

– På hviledagen følte jeg meg frisk. Men jeg hadde fått i meg lite næring de siste dagene. Jeg hadde gått mye ned i vekt så da husker jeg at jeg kjøpte masse sjokolade og gikk på McDonald's. Det var ikke måte på, forteller Kristoff i episoden av «Tidenes Tour de France».

Kristoff avslører at det ikke er første gang det har blitt besøk hos den Gylne Måke under en Grand Tour. Mannen Kristoff sover på rom med i touren 2014, Simon Spilak, var ikke vond å be.

– Jeg og Spilak dro på McDonald's hver hviledag. Alle år jeg har kjørt Grand Tour med han så har vi vært på McDonald's på hviledagen.

Hull på byllen

Kanskje var det hurtigmaten som gjorde det. Men energien er uansett tilbake. Når Katusha-spurteren kommer til målbyen Oyonnax på den 11. etappen, dagen etter hviledagen, er han litt irritert.

Denne etappen kunne han gjort det bra på.

– Jeg følt meg ganske bra, men fikk beskjed av laget om å ta det med ro. Jeg var ikke helt enig for jeg tror jeg kunne hengt med og kjempet om andreplassen.

Hadde han først kjempet om andreplassen, så hadde ikke seieren vært langt unna. Tony Gallopin vant fra bruddet med et sent angrep. Franskmannen holder inn og tar etappen kun noen meter foran John Degenkolb som var først i feltet,

Muligheten for revansje kommer dagen etter. 185 kilometer fra Bourg-en-Bresse til Saint-Etienne, med nok stigninger mot slutten til at flere spurtere vil slite. Men ikke harde nok til at en Kristoff i slag kanskje kan henge med.

– I dag er dagen. I dag skal jeg virkelig prøve å vinne. Så gikk det overraskende bra i bakkene inn mot mål. Jeg hadde også med meg Porsev. Paolini var med og Isaychev klarte å henge med. Vi var egentlig fulltallige men så ble det litt tull inn mot mål. Jeg var plutselig helt alene, mimrer Kristoff.

– Jeg tror jeg fant hjulet til Trentin og legger meg litt halvveis ut i vinden. Jeg vil ikke bli sperret og vil ha kontroll på hva som skjer. Så går jeg til med en litt lang spurt. Men det gikk slakt nedover.

Farten blir høy. Men en lang spurt kan funke i lett terreng. Det er 250 meter til mål. Degenkolb og Trentin falmer når målstreken nærmer seg.

Kristoff setter inn kjempekreftene som har blitt fostret fram gjennom mil etter mil i vinden i Stavanger-traktene.

Men to farlige mann sniker innpå. Kampen om hjulet til det norske håpet blir intens: Arnaud Démare mot Peter Sagan.

Mannen i den grønne trøya vinner kampen. Men det er allerede for sent.

57 etapper etter at Edvald Boasson Hagen vant til Pinerolo i 2011 så får Norge en ny etappevinner i Tour de France.

Alexander Kristoff hever armene over hodet, en halv sykkellengde bak følger en grønnkledd Peter Sagan. Endelig klaffet det.

– Det var veldig spesielt å vinne en etappe i Tour de France. Du blir jo glad, men du tror ikke helt det er sant heller. I hvert fall når det er første gangen. Du blir litt overveldet. Når jeg tenker tilbake så burde jeg nytt øyeblikket enda mer. Det ble så voldsomt, forteller Kristoff seks år etter triumfen.

Katusha er i ekstase. For det russiske laget er seieren enorm. Det er deres første etappeseier i verdens største sykkelritt siden Joaquim Rodriguez vant den 12. etappen i 2010.

– Det var en sinnssykt stor seier og det lettet trykket på laget.

«Det var piss»

Nettopp Joaquim Rodriguez sin tilstedeværelse i Tour de France 2014 viser seg å minske Kristoffs seierssjanser.

Spanjolen har sine ambisjoner han også. Når lagets andre kaptein leverer så får han nok ekstra lyst på egen suksess. Både etappeseier og klatretrøya sikles etter. Sistnevnte har han allerede fått en hånd på.

Bruddet går dagen etter at Kristoff vant sin etappe. Katusha har en mann der, men ikke Rodriguez.

Utbryteren kalles tilbake og Katusha tar tak i feltet. Alle mann til pumpene.

Resultatet blir ikke som ønsket. Purito tar kun to klatrepoeng, er 20 minutter bak i mål og mister klatretrøya til Vincenzo Nibali.

ITALIENSK RINGREV: Vincenzo Nibali tok klatretrøya. Foto: Marco Bertorello (AFP)

Skuffelsen er dog ikke over for Katusha. Alexander Porsev rekker ikke tidsfristen.

– Jeg vet ikke hva taktikken til laget var, men det var tydeligvis å slite ut flest mulig. Jeg var irritert på ledelsen. Vi hadde en mann i bruddet, men han ble dratt ned for at det skulle kjøres i feltet. Jeg vet ikke for hva, sa Kristoff til procycling.no da.

Sisteopptrekkeren til nordmannen var plutselig borte.

– Det betyr en del for meg. Hvorfor skal vi ofre gode sjanser for piss? Det er jo helt latterlig, fortsatte Kristoff.

Han har ikke endret mening.

– Ja jeg syntes det var piss å bruke hele laget på ingenting. Jeg tror ikke han fikk noen poeng engang, sier Kristoff i «Tidenes Tour de France»-episoden.

Til tross for de to poengene Rodriguez faktisk fikk med seg fra etappen så blir det ingen klatretrøye i Paris. Rafal Majka tar den foran Nibali med Purito på tredje.

Knockout og et skuldertrekk

To dager senere viser Katusha-spurteren at han kan prestere også uten opptrekker.

222 kilometer ligger foran feltet som legger ut på den 15. etappen som går fra Tallard til Nîmes.

Katusha tar kontrollen tidlig. Martin Elmiger fra IAM Cycling og Jack Bauer fra Garmin-Sharp er dagens to eneste angripere.

Det russiske laget virker å ha kontroll. Men inne i Nimes har det regnet. Det er vått veidekke flere steder i finalen. Feltet klarer ikke å ta like mye.

Bauer og Elmiger har en sjanse. De ser målstreken foran seg. Bare sekunder bak følger feltet. Bauer klinker til.

Han holder og holder og holder. Men ikke helt inn. Det er kanskje ikke 24 meter igjen når Jack Bauers håp er over, men veldig mye mer er det ikke.

Forbi ham suser et vindpust fra Stavanger. Ingen matcher Kristoffs kraft denne dagen.

– Ut av siste sving var det slakt oppover til mål. Da kom jeg inn på hjulet til Greipel og sitter fint der. Men så starter han liksom aldri. Nå er det 200 meter så da går jeg bare til, så hadde han ingenting å svare med. Jeg føler at jeg er mutters alene. Jeg ser at jeg tar han foran og kommer til å vinne. Jeg var litt usikker på om vi skulle ta de igjen, men det går jo akkurat. Det var egentlig ingen som var i nærheten den dagen der.

Jack Bauer blir nummer ti på etappen. Mannen fra New Zealand synker ned på asfalten i Nimes og gråter.

Kristoff blir den tredje nordmannen som vinner to etapper i én Tour de France. Men triumfen føles nesten ikke ut som en Tour-seier.

– Det var litt et skuldertrekk. Premieseremonien var egentlig bare på veien der ved målgang, så det var nesten ikke noe folk der ved mål der fordi det var så lite plass. Det virket ikke som et stort ritt.

Men en Tour-seier er det. Om Kristoff ikke var et toppnavn før Tour de France 2014, så er han det nå.

Milano-Sanremo og to etappeseirer. Det er mer enn de fleste får til i en hel karriere.

Den siste duellen

Kan han klare å ta tre? Mange stiller seg spørsmålet. Ingen nordmann har klart det før.

– Det var mye snakk om det at jeg skulle vinne en tredje etappe. Men Kittel og Greipel var fortsatt i rittet, sier Kristoff.

Realistisk har Kristoff alltid vært. Kittel og Greipel er folk han pleier å bli slått av i en ren duell.

Ingen av dem henger med til mål på den 19. etappen. Men det spiller ingen rolle.

KNAKK: Jack Bauer brast i gråt. Foto: Christophe Ena (AP)

Lithauske Ramūnas Navardauskas er i sitt livs form. Garmin-Sharp-rytteren klinker til i siste bakke og vinner sin største seier.

Kristoff blir sperret i spurten om andreplass. Degenkolb blir nummer to like foran nordmannen.

Én sjanse igjen: Champs-Elysees. Oppgjøret på Paris-brosteinen blir mellom de to beste spurterne i Tour de France 2014.

Marcel Kittel mot Alexander Kristoff.

Tyskeren får den beste inngangen til spurten. Giant-Shimano treffer godt med opptrekket. Kristoff havner et stykke bak inn i tourens aller siste sving. 400 meter til målstreken. Rett fram opp Champs-Elysees.

Kristoff gambler.

– Jeg går til fra start og kommer i veldig høy fart. Jeg tar Shimano litt på senga som hadde et bra opptrekk foran Kittel. Jeg føler egentlig jeg har taket på Kittel. Så kommer han centimeter på centimeter på slutten der og klarer å snike seg forbi på streken.

Den siste etappen i 2014 blir som et deja vu av den første etappen fra 2013.

Kristoff leder ulidelig lenge. Men på de siste 50 meterne finner Kittel et siste kick dypt inne i de enorme wattmonstrene av noen bein han er begavet med.

Det blir ikke Kristoffs tredje etappeseier det året, men Kittels fjerde.

Nederlag på siste etappe kan han leve med. Mot Kittel blir det sjelden seier for noen spurter.

To etappeseirer og karrierens klart beste år så langt.

Fire år senere kommer Alexander Kristoff nok en gang inn på Champs-Elysees tett på makspuls.

Denne gangen i bedre posisjon.

Denne gangen klaffer det bedre.