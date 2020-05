Frafjord drøyer comebacket, ikke med på landslagssamling

Marit Malm Frafjord varslet landslagscomeback, men nå har veteranen trukket seg fra neste ukes samling i Kristiansand, melder NRK.

Frafjord og ektemannen driver et firma i Danmark, og permitteringer fører til at de må gjøre det meste selv. Dermed passer det dårlig å ta seg tid til å sitte ti dager i karantene.

Landslagssjef Thorir Hergeirsson har forståelse for valget.

– Det er ingen dramatikk bak dette. Marit er fortsatt veldig motivert for comeback. Vi har forståelse for at hun ikke kan gå glipp av ti arbeidsdager i en vanskelig tid, sier Hergeirsson til NRK.

Kvinnelandslaget skal ha sin første samling på lenge i sørlandsbyen i to bolker fra 1. til 7. juni.

