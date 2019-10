France Football forklarer hvorfor Neymar ikke er nominert til Gullballen

Har sluppet en liste på åtte grunner til hvorfor brasilianeren ikke er nominert.

Mandag slapp France Football listen over de 30 spillerne som er nominert til Gullballen for kalenderåret 2019. På listen var det spesielt to stjerner som glimtet med sitt fravær.

Fjorårets vinner, Luka Modric, var ikke nevnt blant de 30 etter at Real Madrid endte på tredjeplass i LaLiga, og skuffet stort i Champions League, der hovedstadsklubben røk ut etter kvartfinalen.

Den som kanskje har brakt enda større oppmerksomhet med sitt fravær er Neymar. Den brasilianske superstjernen er, for første gang siden 2010, ikke å finne på listen over verdens 30 beste spillere.

Skade, anklager og overgangssagaer

Sist gang Neymar ikke var nominert til den gjeveste individuelle prisen i fotball så spilte han for moderklubben Santos, og hadde fylt 18 samme år. Det er derfor oppsiktsvekkende at 27-åringen nå glimter med sitt fravær.

France Football har dermed gjort det til sin sak å komme med en oppklaring på hvorfor Paris Saint-Germains nummer ti ikke er å finne på listen over verdens beste spillere.

De hevder at Neymar har hatt et «svart år», og at det hele startet med skaden han pådro seg i den franske cupen mot Strasbourg i januar. Deretter fulgte kommentarene mot dommeren i hjemmekampen mot Manchester United i Champions League i mars. Neymar fikk tre kampers suspensjon i Champions League for dette.

Neymar kom videre i klammeri med en supporter etter at PSG tapte finalen av den franske cupen mot Rennes, hvilket, igjen, ga ham tre kampers suspensjon i Frankrike.

OGSÅ UTELATT: Luka Modric er heller ikke å finne på listen over nominerte. Foto: Gabriel Bouys (AFP)

Grunn nummer fire var sesongens andre skade som skjedde kort tid før Copa América, som til slutt gjorde at han måtte stå over mesterskapet på hjemmebane. Brasil vant, som kjent, turneringen uten Neymar.

Han var anklaget for voldtekt i forkant av mesterskapet, men selv om saken senere ble henlagt så legger France Football ved dette som grunn nummer fem til at hans år ikke var spesielt godt.

De mener også at overgangsvinduets største såpeopera, der Neymar stadig var koblet med en retur til Barcelona, var grunn seks til at han ikke fikk det til å stemme dette året.

Neymars endelige retur fra skade kom mot Strasbourg i september i år, der han leverte en praktkamp. Likevel var det pipingen og hetsen mot Neymar som preget overskriftene, og er France Footballs grunn nummer syv.

Marerittåret var komplett da han tidligere i oktober pådro seg årets tredje skade da han måtte av banen mot Nigeria i en vennskapskamp for Brasil.

Tre brasilianere

Vi må ikke lengre tilbake enn til 2017 da Neymar faktisk stod på podiet, og ble kåret til verdens tredje beste spiller, den gang bak Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, som vant trofeet den gangen.

Også i 2015 var Neymar nominert blant de tre beste i verden, igjen sammen med Messi og Ronaldo. Den gangen var det Barcelona-stjernen som kunne dra hjem med det prestisjetunge trofeet.

I 2019 er det tre brasilianere som er nominert til Gullballen. Fra Liverpool finner man Roberto Firmino og Alisson, og Neymars lagkamerat i PSG, Marquinhos, er også blant de 30 nominerte.

SIST BRASSE: Kaká vant Ballon d'Or i 2007. Foto: Giuseppe Cacace (AFP)

Videre finner man også både Lionel Messi og Cristiano Ronaldo, samt franskmennene Kylian Mbappé og Antoine Griezmann. Riyad Mahrez er også å finne på listen etter at han ledet Algerie til seier i Afrikamesterskapet.

Det er mange som har forestilt seg at Neymar blir den første brasilianeren til å vinne trofeet siden Kaká hevet Gullballen som AC Milan-spiller i 2007. Ronaldinho vant også Gullballen da han spilte for Barcelona i 2005.

Det er den brasilianske Ronaldo som er den brasilianeren med flest Gullballer. Han vant trofeet i 1997, og gjentok like gjerne bragden i 2002 etter at han ledet Brasil til deres femte VM-trofee.