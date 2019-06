Francis Ngannou knocket ut Junior dos Santos i første runde

Den kamerunske tungvekteren sendte klar beskjed til Daniel Cormier og Stipe Miocic.

Det skulle ikke ta stort mer enn minuttet i nattens UFC-storkamp mellom Francis Ngannou og Junior dos Santos før vi fikk avgjørelsen. Kamerunske Ngannou var ute etter å vise seg frem, og stjernens maktdemontrasjon var tydelig.

Brasilianske Dos Santos, som i sin tid var UFCs tungvektsmester, forsøkte å sende Ngannou i kanvasen med et høyreslag, men bommet grovt. Deretter tok kameruner over og smalt inn to venstreslag som sendte Dos Santos i bakken.

Derfra og ut var det liten tvil, og dommer Herb Dean måtte til slutt vinke av kampen etter Ngannous dominans. Da hadde storkampen vart i ett minutt og ti sekunder i Minnesota.

Mike Tyson

Det fikk UFC-kommentator og tidligere mester i middelvekt, Michael Bisping, til å trekke paralleller mellom 32-åringen fra Batié i Kamerun, og en annen legende med dynamitt i nevene:

- Han sier at Mike Tyson er helten hans, men han er MMAs svar på Mike Tyson, forklarte Bisping mens reprisene av Ngannous vanvittige knockout rullet over skjermen.

SAMMENLIGNES: Francis Ngannous slagstyrke sammenlignes med Mike Tyson. Foto: Richard Drew (AP)

Hovedkommentator Jon Anik var tydelig på at i MMA-sammenheng er det få som kommer i nærheten av kraften til «The Predator».

- Om han ikke har den skumleste slagkraften noensinne i den kanvasen, så vil jeg veldig gjerne høre deres nominasjoner, sa Anik.

Det er mange som har hevdet at det er nettopp Dos Santos er den beste bokseren i UFCs tungvektshistorie, og på sine 21 seire har han knocket ut motstanderen hele 15 ganger. Blant de han har knocket ut finner vi superstjerner som Cain Velásquez, Mirko Cro Cop og Derrick Lewis.





- Fortjener å møte vinneren

Etter kampen var kameruner selv klar på at han følger nøye med på resultatet av tittelkampen mellom Stipe Miocic og Daniel Cormier. De to skal nemlig møtes for tittelen 17. august på UFC 241.

Det kan fort bli Ngannou som møter vinneren.

- Jeg er veldig glad, jeg føler meg bra. Nå håper jeg at UFC forstår at jeg fortjener tittelsjansen. Jeg fortjener å få møte vinneren av «DC» mot Stipe, sa Ngannou i intervjuet etter kampen.

- Det eneste som gjenstår er å møte vinneren av den kampen. Jeg vil ha sjansen på tittelen igjen, jeg vil ha min plass i divisjonen, jeg vil ha respekt. Jeg fortjener respekt.

Ngannou har tidligere kjempet om tungvektstittelen, da han møtte nettopp Miocic i januar 2018. Den gangen ble den tidligere tungvektsmesteren noen numre for stor for kameruneren.

Siden den gang har Ngannou tapt for Derrick Lewis, før han i tur og orden har knoket ut Curtis Blaydes, Cain Velásquez og nå også Junior dos Santos.

Det hører med til historien at Miocic i sin tid ble slått av Junior dos Santos, mens Cormier har til gode å møte Dos Santos eller Ngannou. Han slått uansett Miocic i juli 2018 der han vant tungvektsbeltet. Det forsvarte han i november da han slo Derrick Lewis.