Frankrike bekrefter at Koscielny mister VM

Laurent Koscielnys skade er som ventet så ille at han går glipp av fotball-VM med Frankrike. Arsenal-forsvareren kan ha spilt sin siste landskamp.

Frankrikes fotballforbund opplyste fredag kveld på sine nettsider at Koscielny ikke blir å se på banen under VM-sluttspillet i Russland. Mesterskapet sparkes i gang i midten av neste måned.

32-åringen gikk i bakken etter bare noen få minutter ut i returoppgjøret mellom Atlético Madrid og Arsenal i europaligaens semifinale torsdag. Koscielny hadde tydelig store smerter og måtte fraktes av banen på båre.

Arsenals avtroppende manager Arsène Wenger sa etter kampen at han fryktet det var snakk om en avrevet akillessene. Det franske fotballforbundet bekreftet ikke skadeomfanget fredag, men konstaterte at VM går ut Koscielny.

– Det er et stort slag for Frankrike. En skade kommer aldri på et riktig tidspunkt. Jeg er ordentlig lei meg på Laurents vegne. Han hadde dette VM som sitt viktigste øyeblikk i karrieren, sier den franske landslagssjefen Didier Deschamps.

Koscielny har tidligere signalisert at VM trolig ville bli hans siste mesterskap. Skadeavbrekket kan bety at stopperens landslagskarriere er over. Han står med 51 kamper for Frankrike.

(©NTB)

Mest sett siste uken