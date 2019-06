Frankrike knuste Sør-Korea i VMs åpningskamp

VM-feberen i Frankrike stiger etter at hjemmelaget utklasset bokstavelig talt sjanseløse Sør-Korea og vant 4-0 i åpningskampen for et fullsatt Parc des Princes.

«Les Bleus» er omgitt med enorm interesse før sommerens kvinne-VM på hjemmebane, og laget skuffet ikke i åpningskampen da Sør-Korea ble most. Eugénie Le Sommer, som er Ada Hegerbergs spissmakker i Lyon, scoret det første målet i det 9. minutt, og Lyon-kaptein Wendie Renard nikket inn to hjørnespark før pause. En tredje Lyon-spiller, Amandine Henry, satte punktum i slutten av 2. omgang. Landslagssjef Corinne Diacres lag bærer tunge forventninger i VM på hjemmebane. Frankrike har aldri tatt VM-medalje, men i sommer er det gull som gjelder. Sportsavisen L'Equipe viet sine 18 første sider fredag til kvinnelandslaget og VMs åpningskamp. Landslaget for menn (som er regjerende verdensmester) fikk en eneste side før lørdagens EM-kvalifiseringskamp mot Tyrkia. I strupen Med sju Lyon-spillere fra start gikk Frankrike rett i strupen på Sør-Korea. Høyrekanten Delphine Cascarino skapte trøbbel for koreanerne helt fra start, men det var en annen Lyon-spiller som sto bak gjennombruddet. Amandine Henry vant ballen høyt på banen etter åtte minutter, spilte vegg med spissen Kadidiatou Diani og stormet til dødlinja. Hun slo ballen skrått ut i feltet, og der var Le Sommer på plass og skjøt i mål. Sør-Korea spilte en kamp med ryggen mot veggen og kom ikke i nærheten av en sjanse. I det 27. minutt trodde hele Frankrike at midtstopper Griedge Mbock hadde doblet ledelsen med en vakker volley, men etter VAR-gjennomgang ble målet annullert fordi hun var 10 centimeter offside da stopperkollega Wendie Renard nikket henne fram. Renard rettet opp det da hun to ganger før pause nikket hjørnespark rett i mål. Knust I det 35. minutt tok Gaëtane Thiney corner fra høyre. Renard, som med sine 187 centimeter er den høyeste av de 552 VM-spillerne, løp smart inn og nikket inn mellom Cho So-hyun og Hwang Bo-ram. To minutter på overtid i første omgang tok Amel Majri corner fra venstre. Renard var et hode høyere enn Hwang ute i feltet og nikket ballen inn ved stolpen. Alle visste ved pause at kampen var avgjort, og Frankrike kunne begynne å rette blikket mot neste kamp mot Norge i Nice onsdag. Den andre omgangen ble et lite antiklimaks, men Sør-Korea trengte 77 minutter før laget fikk sin første avslutning. Lee Geum-mins skudd gikk et stykke utenfor, og dermed reduserte laget til 17-1 i avslutninger. Ikke lenge etter, i det 85. minutt, satte Amandine Henry punktum med 4-0. (©NTB)