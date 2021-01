Frankrike slet seg til VM-seier: Nær kvartfinale etter 29-26 over Algerie

Frankrike tok et solid steg mot kvartfinale i håndball-VM for menn med 29-26 over Algerie. Disse lagene er i Norges gruppe i hovedrunden.

Algerie overrasket og lå bare ett mål bak vel tre minutter før slutt, men det holdt ikke inn for nordafrikanerne. Franskmennene er uten poengtap så langt i mesterskapet. Slår Frankrike Island fredag, er laget så godt som klart for cupspillet før oppgjøret mot Portugal søndag. Norge tapte åpningskampen i VM mot Frankrike. Det nederlaget kan komme til å få en høy pris. Tidligere onsdag slo Sveits Island 20-18 i den samme gruppen. Frankrike er VM-konge med fire titler i perioden 2009-17. Etter en EM-fiasko i fjor, er de franske gutta kanskje på vei mot en revansj i Egypt. (©NTB) Reklame Har vært utsolgt i 14 år: Nå er superutgaven her Håndball

VM

Sport Nettavisen vil gjerne ha flere friske meninger. Send inn ditt debattinnlegg her