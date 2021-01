Frankrike uten miss i VM: Videre etter 25-24 over Sveits

Frankrike hadde trøbbel med nabo Sveits i håndball-VM for menn. Med 25-24-seier er franskmennene videre til hovedrunden uten poengtap.

Stillingen var 14-14 ved pause. Triumfen gjør at Frankrike har et svært godt utgangspunktet (fire poeng med videre) til å sikre plass i kvartfinalen.

Sveits spilte i dobbelt overtall mot slutten av kampen, men surret bort sjansen til en sensasjon. Uavgjort ville vært et meget gunstig resultat for det norske laget.

Norge går til hovedrunden med to poeng (seier over Sveits) i ryggen med uavgjort eller seier over Østerrike.

Frankrike vant VM på hjemmebane i 2017. EM i fjor ble en kjempefiasko som kostet trener Didier Dinart jobben.

Portugal er ett av lagene som kommer inn i hovedrunden i Norges gruppe. Portugiserne gjør det etter tre strake seirer. Det gjør at laget også starter neste fase av VM med fire poeng.

