Fransk avis hevder å vite hva som plager Paul Pogba

Det har versert ulike rapporter om skaden til Paul Pogba.

Manchester United-profilen Paul Pogba har vært ute med skade den siste tiden. Franskmannen spilte ligacupkampen mot Rochdale og pådro seg en skade i den kampen, men var likevel tilbake på banen i møtet med Arsenal noen dager senere.

Midtbanespilleren har ikke spilt siden og det har vært noe uklart hva som feiler Pogba, men ifølge L'Equipe skal det dreie seg om et lite brudd i tåen. Tidligere har det vært litt uklart hva som faktisk feiler stjernespilleren og fra ulike hold har det blitt meldt om alt fra en ankelskade til en fotskade for franskmannen.

Den franske sportavisen hevder å ha snakket med noen nær Manchester United-profilen og på den måten ha fått vite detaljer om skadesituasjonen.

«Neymar-skade»

Skaden skal være lik den PSG-stjernen Neymar har slitt med, en skade som holdt brasilianeren ute lengre enn først antatt. Ifølge L’Equipe skal det ikke være aktuelt med operasjon for Pogbas del og det er håp om at skaden skal leges på «naturlig» vis.

Vanligvis må man regne med å holde seg helt i ro de første sju dagene etter en slik skade, mens det kan gå to til tre uker før det er aktuelt å spille fotball igjen, skriver L'Equipe. Det er imidlertid en viss fare for et tilbakefall om man er for tidlig tilbake.

Foto: Faksimile (L'Equipe)

Etter møtet med Rochdale ble Pogba undersøkt og det ble da sagt at han hadde pådratt seg en såkalt «microfissure» - en brist eller sprekk - i tåen. Uniteds sportslige apparat regnet da med at han ville bli klar til møtet med Arsenal, noe han ble, men involveringen i møte med londonklubben skal ha gjort ting verre for Pogba.

Pogba var ikke involvert mot verken AZ Alkmaar i Europa League, der United spilte uavgjort 0-0, eller i ligatapet borte mot Newcastle i forrige uke.

Klar til Liverpool?

Det er usikkert om franskmannen bli klar til storkampen mot Liverpool på Old Trafford som spilles etter landslagspausen - søndag 20. oktober.

Manager Ole Gunnar Solskjær har for tiden en lang skadeliste og folk som Eric Bailly, Anthony Martial, Jesse Lingard, Phil Jones, Aaron Wan-Bissaka, Mason Greenwood, Victor Lindelöf og Diego Dalot har alle slitt med skadeproblemer i det siste.

United har fått en treg start på sesongen og ligger på en skuffende 12.-plass i Premier League med ni poeng etter åtte kamper. Opp til ligaleder Liverpool har det allerede blitt 15 poeng, mens United kun er to poeng over en nedrykksplass.