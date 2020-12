Fransk festspill ga finaleplass: Utklasset Kroatia 30-19 i EM

Tittelforsvarer Frankrike fikk en svært enkel reise mot EM-finalen i håndball. Mesterskapets overraskelse Kroatia var sjanseløs og tapte 19-30 i semifinalen.

Kroatene fikk en bra start og ledet 3-2. Men i løpet av vel sju minutter var det snudd til 8-3 i fransk favør. Ikke lenge etter sto det 11-3, og da ble trolig en del kroatiske TV-skjermer sendt i svart.

Kroatia møtte ganske enkelt veggen, og sammenstøtet ble brutalt foran snaut 13.000 tomme seter i Boxen-arenaen. Balkan-laget scoret bare på fire av sine første 24 angrep. Og med slike tall ender det bare med stortap mot en toppnasjon.

Det franske laget ledet 15-5 til pause.

Frankrike har et åpenbart potensial til å kunne vinne EM for sin veterantrener Olivier Krumbholz. Mange av de franske jentene vant VM i 2017 etter finaleseier over Norge. Søndag kan det bli et reprisemøte om EM-tittelen.

Norge møter Danmark i semifinale fredag med avkast 20.30.

