Fransk klatrer tilbake i rampelyset med Vuelta-seier

Thibaut Pinots karriere har ikke gått helt på skinner siden gjennombruddet i 2014. Søndag kunne franskmannen juble for etappeseier i Vuelta a España.

FDJ-rytteren kunne endelig sole seg litt i rampelyset igjen. På vei opp den berømte Lago de Covadonga-stigningen stakk Pinot fra favorittfeltet og kjørte solo hele veien til mål.

Han vant 28 sekunder foran Miguel Ángel López (Astana), mens det skilte ytterligere to sekunder ned til sammenlagtleder Simon Yates på tredjeplass.

Første del av søndagens fjelletappe ble preget av et brudd på tolv ryttere. Gruppen hadde flere solide sykkelnavn, deriblant Bauke Mollema (Trek), George Bennett (LottoNL-Jumbo) og Pierre Rolland (Cannondale).

Tappert forsøk

Da bruddet hadde kommet til det avsluttende fjellet 13 kilometer fra mål, var forspranget på to og et halvt minutt til feltet med Yates og hans rivaler. Her slo Bahrain-syklisten Ivan Garcia til og forsøkte seg på et soloangrep. De øvrige utbryterne ble slukt av feltet bak.

Den unge spanjolen kjempet tappert, men det ble raskt klart at han hadde gått løs på en umulig oppgave. Åtte kilometer fra toppen ble han tatt igjen.

López slo umiddelbart kontra. Hans angrep førte til at en rekke ryttere slet tungt med å holde tritt. Colombianeren klarte ikke å riste av seg alle, og til slutt ble også López kjørt inn.

Pinots angrep skulle derimot bli en suksess. 28-åringen fikk sitt store gjennombrudd i Tour de France i 2014. Da ble han nummer tre sammenlagt, men siden har karrieren vært av det mer variable slaget.

Tempo neste

Nairo Quintana fikk problemer mot slutten av søndagens etappe og tapte tid til sine øvrige sammenlagtrivaler.

Det skiller 26 sekunder mellom Yates og toer Alejandro Valverde (Movistar) i sammendraget. Quintana på tredjeplass er ytterligere sju sekunder bak.

Den norske UAE-duoen Vegard Stake Laengen og Sven Erik Bystrøm var i mål som nummer 106 og 107 søndag.

Vuelta a España tar en pause mandag. Tirsdag står en 32 kilometer lang tempo på programmet.

