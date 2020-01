Fransk stafettrevansj mot Norge i Ruhpolding

Det norske lagets tøffeste konkurrent slo kraftig tilbake.

Frankrikes stafettlag utklasset både Norge og alle de andre lagene på herrenes skiskytterstafett i Ruhpolding.

Den franske kvartetten skaffet seg et overtak allerede halvveis på den første etappen takket være Émilien Jaquelin. De ble aldri hentet inn igjen etter det.

Norge gikk inn til en komfortabel andreplass, men brukte altfor mange ekstraskudd i til å utgjøre noen trussel for franskmennene. Totalt ble det ti bomskudd mot Frankrikes seks.

Laget manglet sin største profil, Johannes Thingens Bø. Markane-skiskytteren ble nylig far og står over rennene i Tyskland denne uka. Vetle Sjåstad Christiansen avsluttet stafetten for Norge, som da Norge vant i Oberhof sist helg.

- Andreplass er bra. Frankrike er kanskje endelig der de skal være, og der vi forventer at de skal være. Det er deilig å se at det blir et ordentlig bikkjeslagsmål om gullet i VM. Da får vi tilbake en sulten pappa hjemmefra, heldigvis, sier Sjåstad Christiansen til NRK.

Skyteproblemer



Johannes Dale strevde voldsomt med å få ned den siste blinken i stående for Norge på åpningsetappen. Fet-skiskytteren tapte dermed mye tid på standplass, men klarte å kjempe ned blinken som manlget med det siste ekstraskuddet sitt.

Deretter gikk Dale en forrykende sisterunde, der han tok et halvminutt på ledende Frankrikes 51 sekunders forsprang etter skytingen. Det tilsvarte også hele 17 plasser opp på resultatene blant de 26 startende stafettlagene.

Erlend Bjøntegaard ble sendt ut som Norges andremann på tredjeplass, med 21 sekunder opp til franskmennene. Heller ikke han fikk helt orden på skyteseriene.

Etter to ekstraskudd på liggende økte luka opp til Frankrike og Martin Fourcade raskt til 46 sekunder igjen. Og litt seinere var den franske stjernens innsats på stående skyting bortimot umulig å overgå.

Simon Eder og Østerrike passerte ut som andre nasjon, mer enn ett minutt bak lederlaget, mens Bjøntegaard pådro seg to nye bom. Med åtte ekstraskudd på fire skytinger var Norge bare sjette nasjon ut fra standplass, 1.25 minutter etter franskmennene.

For stor oppgave



Avstanden fram var omtrent rundt fem sekunder mindre ved veksling da Tarjei Bø ble sendt ut på tredje etappe. Storebror Bø fikk knappet inn noen sekunder på det suverene lederlaget da Simon Desthieux bommet én gang i liggende.

Da tredjeetappen var kommet til stående skyting var rollene dog snudd om. Desthieux skjøt raskt og feilfritt, mens Norges mann måtte benytte seg av ett ekstraskudd.

Bø økte avstanden ned til tredjeplasserte Østerrike med noen sekunder inn mot veksling, men tapte ytterligere til Frankrike. Vetle Sjåstad Christiansen ble sendt ut som ankermann 1.25,9 bak laget i front.

Med andre ord hadde Geilo-karen bortimot en umulig oppgave med å gå Norge opp og forbi franskmennenes siste kort. Ifølge NRK-kommentator skilte det så mye som 800 meter mellom Frankrike og Norge inn til den nest siste skytingen.

Quentin Fillon Maillet sviktet i litt større grad enn sine landsmenn da han doblet lagets antall ekstraskudd med to bom i liggende. Han gikk likevel ut nesten 50 sekunder før Sjåstad Christiansen la seg ned på skive nummer to.

Feilfri skyting fra Norges mann gjorde at den franske ledelsen minket, men ikke med mer enn spenningen om seieren uteble.