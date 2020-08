Fransk verdensmester til Beckhams klubb

Den franske fotballprofilen Blaise Matuidi fortsetter karrieren i David Beckhams klubb Inter Miami i Major League Soccer.

Torsdag bekreftet Florida-klubben signeringen av midtbanespilleren som nylig avsluttet sitt kontraktsforhold med den italienske mesterklubben Juventus.

33 år gamle Matuidi har tidligere vært lagkamerat med David Beckham i franske Paris Saint-Germain.

– Jeg bestemte meg for å gå til Inter Miami for noen uker siden, og å ta utfordringen fra min venn David Beckham samt vinne trofeer her. Familien og jeg kan knapt vente på å komme i gang, skriver Matuidi på Twitter.

Midtbanespilleren kom til Juventus fra PSG i 2017. Han hadde ett år igjen av kontrakten med italienerne.

– Jeg kunne ikke vært gladere over å ønske Blaise velkommen til Inter Miami. Han er en spennende og god spiller, og en flott person, sier Beckham.

Han kaller det videre et stolt øyeblikk for klubben å ha en verdensmester i stallen.

