Fransk VM-sjokk vekker oppsikt: - Jeg er sykt overrasket

De norske håndballjentene er overrasket over at gullfavorittene fra Frankrike er ute av VM.

KUMAMOTO (Nettavisen): Da Norge snublet i gruppefinalen not Nederland fredag, skjedde det samtidig noe annet som vekker langt større reaksjoner enn et norsk feilskjær mot Nederland.

Danmark møtte Frankrike i en kamp om videre spill i VM. Danmark vant, mens Frankrike er ute.

Til tross for skuffelsen etter tapet mot Nederland, hadde også de norske håndballjentene fått med seg Frankrikes sjokk-exit.

- Det er veldig overraskende. Jeg vet at Danmark har hatt litt tak på de tidligere. Tydeligvis har de spilt sinnssykt bra. Jeg er sykt overrasket over at Frankrike er ute av mesterskapet, sier Camilla Herrem til Nettavisen.

- Er det VMs største sjokk?

- Ja, kanskje det. Jeg er overraska, for de spillerne Frankrike har, er sykt gode.

- Torturen er fortsatt ikke over

- Før mesterskapet i Japan ble kastet i gang, var nemlig Frankrike pekt ut av mange som de største gullfavorittene. Men med tap mot Sør-Korea, Danmark og Tyskland stod ikke Frankrikes VM-håp til å redde.

I stedet må de spille om å i beste fall bli nummer 13 i VM.

DRØMMEN BLE KNUST: Allison Pineau og hennes Frankrike kan glemme alt snakk om medalje etter fredagens tap mot Danmark. Foto: Charly Triballeau (AFP)

Det er en skrell av et så stort kaliber at det også skaper sjokkbølger hjemme i Frankrike. L’Equipe, som er Frankrikes største sportsavis, beskriver det på treffende vis: «den japanske torturen er fortsatt ikke over». Avisen sikter til at Frankrike ikke en gang kan reise hjem i skam, men i stedet må ut i ytterligere to kamper for å spille om endelig plassering i mesterskapet.

Også Norges kaptein, Stine Bredal Oftedal, lot seg overraske over det oppsiktsvekkende resultatet.

- Jeg var litt overrasket. Kanskje ikke over at Danmark vant i dag, men over at Frankrike hadde satt seg i den posisjonen der de faktisk kunne ryke ut. Det er jeg overraska over, sier hun til Nettavisen.

Møter Norge

For Heidi Løke var det med på å sette Norges tap mot Nederland i perspektiv. Norge spilte en gruppefinale, og gikk videre til hovedrunden med god margin tross tapet mot Nederland.

- Jeg hørte det akkurat. Det er overraskende at de er ute. Så vi får være glad for at vi er videre i alle fall. Det er kjedelig at det er med to poeng i stedet for fire, men vi har fortsatt gode muligheter til å spille oss til en semifinale.

Danmarks seier gjør at de nå skal møte Norge i hovedrunden. I tillegg til danskene venter også Tyskland og Sør-Korea som motstandere for Norge. Og altså ikke Frankrike, som skal spille om å i beste fall bli nummer 13.