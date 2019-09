Franske medier: Schumacher innlagt på sykehus

Den tidligere formel 1-stjernen Michael Schumacher skal være innlagt på et sykehus i Paris.

Det er avisen Le Parisien som skriver dette.

Ifølge den franske avisen skal Schumacher ha blitt innlagt på hjerteavdelingen på Georges Pompidou European-sykehuset i Paris.

Tyskeren skal ha blitt fraktet til sykehuset i en bil med sveitsiske skilter, registrert i Geneve. Det er samme sted som Schumacher skal ha hatt som base de siste årene.

Le Parisien skriver videre at Schumacher skal være under professor Philippe Menasché sin behandling. Han er en pioner og en av verdens ledende kirurger innenfor celleterapi som behandling for hjerteproblemer. Dett er en behandling som blant annet brukes mot hjertesvikt, skriver den franske avisen.

Det hel omtales som en «hemmelig behandling», ifølge avisen.

Le Parisen mener å vite at Schumachers behandling vil starte tirsdag og at det har vært stort hemmelighold rundt behandlingen. Det skal ha vært et stort oppbud av mennesker som skal ha sørget for at Schumacher kom trygt frem til sykehuset i den franske hovedstaden.

Schumachers kropp og ansikt skal ha vært dekket til for å skjule identiteten han, ifølge franske medier.

Tyskeren fylte 50 år sist januar og er den som fortsatt innehar flest VM-titler og VM-rundeseirer i formel 1-historien. Hele sju ganger ble Michael Schumacher verdensmester, og han vant habile 91 løp.

LEGENDE: Michael Schumacher en den største legenden i formel 1-sporten historie. Her feirer tyskeren seieren under Tyskland Grand Prix i 2006. Foto: Michael Probst (AP)

29. desember 2013 var han involvert i en alvorlig ulykke i alpinbakken mens han var på skiferie sammen med familien i de franske alper.

Racerføreren ble lagt i kunstig koma etter ulykken, og først i september 2014 annonserte familien at han kunne forlate sykehuset i Lausanne og vende tilbake til hjemmet sitt i sveitsiske Gland.

Det har vært stille rundt Schumacher i de siste årene, men ifølge Le Parisien ankom Schumacher sykehuset l'Hôpital européen Georges-Pompidou i Paris på en båre.

