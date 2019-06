Franz Beckenbauer ønsker å se Jürgen Klopp i Bayern Munchen

Men Liverpool-treneren har ingen hastverk med å bestemme seg om fremtiden sin.

Jürgen Klopp har gjort Liverpool til europas beste fotballag, i sin andre Champions League-finale på like mange år.

Det har selvfølgelig ikke gått ubemerket hen i Klopps hjemland.

- England tapper deg for energi

I semifinalen var det Bayern Munchen som måtte se seg slått av Klopps mannskap - og nå ønsker Franz Beckenbauer å forhindre at det gjentar seg i fremtiden, nettopp ved å hente Klopp til den tyske storklubben.

- Det er ingenting jeg ønsker mer enn å se Klopp komme til Bayern en dag, det ville vært en veldig bra match, uttalte Beckenbauer ifølge Sky Sports.

Og legger til:

- Han bragte med seg en ny type fotball til Tyskland. Det han startet i Dortmund har han perfeksjonert i Liverpool.

Beckenbauer, som selv har vunnet fem titler med Bayern Munchen, har vanskeligheter med å se for seg at Klopp ønsker å bli værende i Premier League i alt for lang tid.

- Det å jobbe i England tapper deg for energi. Du har mye mer ansvar som trener i Premier League enn i Bundesligaen. Med to cuper og en større liga, så er det langt flere kamper å spille over en sesong enn i Tyskland, frir den tyske klubblegenden.

Jurgen Klopp har lang fartstid fra tysk fotball, hvor han tidligere har trent Mainz og Borussia Dortmund. Sistnevnte tok han til Champions League-finale i 2013, hvor det endte med tap mot nettopp Bayern Munchen.

Åpner for friår

Det er dog lite som tyder på at Liverpool-supporterne trenger å gå i panikkmodus riktig enda, for hovedpersonen selv forholder seg helt avslappet til Beckenbauers kommentarer - men legger til at det er vanskelig å spå hvordan situasjonen ser ut om noen år.

- Jeg liker Beckenbauer og han liker meg, men jeg har en langtidskontrakt i Liverpool. Det er fortsatt bedre at han sier dette, enn at han sier og tenker at jeg aldri kunne blitt Bayern-trener. Når det er sagt, så har både Bayern og Dortmund veldig gode trenere. Og hvordan det ser ut om fem år, det vet jeg ikke. Kanskje er det helt andre trenere som er aktuelle da, slår Liverpool-sjefen fast.

ØNSKER KLOPP: Franz Beckenbauer ønsker Liverpoool-treneren til Tyskland. Foto: Matthias Schrader (AP)

Klopp har kontrakt med Champions League-mesterne frem til 2022, og vanligvis troverdige Melissa Reddy skriver på onsdag at tyskeren kan velge å ta et sabbatsår fra fotballen når kontrakten løper ut, heller enn å underskrive en forlengelse med klubben.

Liverpool-journalisten skriver for ESPN at eierne i klubben ønsker å forlenge med Klopp, men de ønsker ikke å legge press på treneren, som tidligere har uttalt at han kunne tenkt seg et avbrekk fra fotballen når kontrakten med Liverpool løper ut. Klopp skal også ha diskutert dette med familien sin.

Reddy konkluderer med at FSG ikke kommer til å gå inn i samtaler med Klopp om en forlengelse før treneren selv ytrer ønske om det.