Fred Friday returnerer til norsk fotball – klar for Strømsgodset

Tidligere Lillestrøm-spiller Fred Friday har signert for Strømsgodset og er dermed tilbake i norsk fotball etter nesten fem år i Nederland.

– Jeg er veldig glad for å være her. Jeg valgte Strømsgodset fordi jeg kjenner klubben godt fra før. Det er en god atmosfære her og de spiller god fotball, sier Friday til klubbens nettsider.

Nigerianeren forlot Lillestrøm til fordel for AZ Alkmaar etter å ha puttet sju mål de første 15 kampene i Eliteserien i 2016. Han hadde da vært i klubben siden 2013.

25-åringen har signert en 2-årskontrakt med drammensklubben, noe sportssjef Jostein Flo er godt fornøyd med.

– Fred har tidligere vist at han har kvaliteter til å levere på et internasjonalt nivå. Vi gleder oss stort til å få ham i gang her hos oss. Fred blir et glimrende supplement til Lars-Jørgen Salvesen på topp. Han er sterk, bevegelig og en svært god avslutter, sier Flo.

(©NTB)

