Fred så rødt da PSG seiret i det viktige Champions League-oppgjøret mot Manchester United

Manchester United, PSG og RB Leipzig står alle med 9 poeng hver etter at Solskjærs mannskap gikk på tap mot PSG.

MANCHESTER UNITED - PSG 1-3:

Det er helt åpent om hvem som tar seg videre fra gruppe H i Champions League etter at PSG slo Manchester United på Old Trafford onsdag kveld.

Neymar sendte franskmennene i ledelsen, før Marcus Rashford utlignet i det halvtimen var passert. Med 20 minutter igjen av kampen avgjorde Marquinhos med sen 1-2-scoring, før Neymar fastsatte resultatet til 1-3. Dermed står Manchester United, PSG og RB Leipzig alle med ni poeng med en kamp igjen av gruppespillet.

Fred vs Paredes

Det var spesielt en United-stjerne som skulle komme i fokus på Old Trafford. Brasilianske Fred fikk marsjordre minuttet etter Marquinhos sin scoring. Flere reagerte underveis på Ole Gunnar Solskjær sitt valg om å ikke bytte ut midtbanespilleren i pausen.

For i det 22. minutt tente det virkelig til på Old Trafford. Bak ryggen på dommer Daniele Orsata barket Fred og Leandro Paredes sammen, hvor førstnevnte stanget til sistnevnte. Paredes falt noe teatralsk, men Fred kunne likevel puste lettet ut for kun å ha blitt vist det gule kortet.

Jan Åge Fjørtoft meldte på Twitter etter situasjonen at det var dumskap fra Fred, samtidig som han påpekte at Paredes filmet og at det var riktig med gult, og ikke rødt kort.



Om ikke det var nok, havnet Fred og Paredes i en ny situasjon senere i omgangen, da Paredes fikk gult kort for en takling på brasilianeren. Reprisene viste imidlertid at Fred stemplet argentineren.

Det fikk Fjørtoft til å reagere.

- Fred er veldig heldig som fortsatt er på banen. Den siste på Paredes... Klarer ikke å se at Ole Gunnar lar ham komme på banen i andreomgang.

Rødt kort

I det 70. minutt kom imidlertid utvisningen, etter en Fred-takling på Ander Herrera.

Det fikk flere eksperter til å reagere, da flere mener at Solskjær burde ha byttet ut Fred til pause. Samtidig hevder noen at brasilianerens andre gule kort var feilaktig idømt.

- Solskjær skulle ha tatt ham av, men det er ikke gult. Har ikke blitt imponert av PSG i kveld, skrev The Independent-journalist Miguel Delaney.



- Fred, heldig i førsteomgangen, uheldig der. Herrera er alltid ute etter å skaffe frispark, skrev Samuel Luckhurst i Manchester Evening News.

- Der ble Fred utvist. Rett eller galt, alle visste at han var i faresonen etter 1. omgang. Solskjær lar han spille. Meget merkelig coaching, twitret Viasat-ekspert Morten Langli.



- Elendig coaching, var Langlis klare beskjed etter kampen var ferdigspilt.

- Sjokkerende kampledelse å ikke bytte ham ut til pause, skrev Talskport-journalist Alex Crook.



- Det mest forutsigbare røde kortet. Sjokkert over at Fred ikke ble byttet ut til pause, twitret journalisten Simon Evans.

United-scoring etter marerittstart

Solskjær og United fikk en marerittstart på oppgjøret da Neymar etter seks minutter hamret franskmennene i ledelsen. Et Mbappe skudd gikk først i blokka, før ballen landet hos brasilianeren som var sikker fra spiss vinkel.

Til tross for få farligheter foran PSG-buret innledningsvis, kom United-utligningen like etter halvtimen var spilt. Rashford mottok ballen fra 16 meter, før han fyrte av via et bein og forbi en utspilt Keylor Navas i PSG-buret.

Tidlig i den andre omgangen kom Anthony Martial til en enorm sjanse etter en rask kontring. Rashford endte med å få ballen ute på høyrekanten før han spilte inn til en mutters alene Martial. Franskmannen gikk for kraft, og blåste ballen opp på tribunen.

Like etter kom rødtrøyene nok en gang til noen gigantsjanser. Cavani ble spilt gjennom før han chippet ballen i tverrliggeren. Ballen endte etter hvert opp hos Martial, men franskmannens skudd fra syv meter ble blokkert av en PSG-forsvarer.

Scoring og rødt kort

Deretter var det Neymar som var nære å sende gjestene i ledelsen. Brasilianeren mottok ballen på venstresiden før han sendte av gårde et skudd mot lengste. Heldigvis for hjemmelaget var David de Gea lynraskt nede og avverget.

På den påfølgende corneren kom imidlertid PSG-scoringen. Etter litt flipperspill havnet ballen hos Marquinhos som pirket inn ledelsen.

Om ikke det var nok, fikk Fred sitt andre gule kort for kvelden like etter, etter en takling på Ander Herrera.

Mot tampen avgjorde Neymar kampen med sin andre scoring for kvelden.

Dermed er gruppe H helt åpen før det skal avgjøres i neste runde.

Da gjester United RB Leipzig, mens PSG får besøk av Istanbul Basaksehir.

Reklame Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar