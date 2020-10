Fredagens Premier League-nyheter

Det knyttes stor spenning til om Joshua King blir solgt før overgangsfristen stenger.

King maktet ikke å sikre seg en overgang bort fra Bournemouth før det europeiske overgangsvinduet stengte tidligere denne måneden, men nordmannen har fortsatt muligheten til å signere for en Premier League-klubb frem til klokken 18.00 fredag. Det virker også å være det store håpet for den norske landslagsspissen skal man tolke hans uttalelser etter oppgjøret mot Nord-Irland. Problemet er at Bournemouth så langt skal ha avslått budene som har kommet inn - fra blant andre West Ham. Nå melder Football Insider at Everton kan bli Kings redning. Nettstedet hevder at Everton vil overraske og prøve å lande et kjøp av den norske landslagsspissen. Hvis det skulle skje får vi svaret i løpet av dagen.

Manchester United ble lenge koblet til de engelske Dortmund-stjernen Jadon Sancho, men lykkes aldri med å signere spilleren i sommer. Nå melder tyske Bild at det kan ta tid før de får muligheten igjen. United ryktes nemlig å fortsatt være interessert i Sancho, men Dortmund skal ikke ha noen planer om å gi slipp på engelskmannen i det neste overgangsvinduet. Eventuelle kjøpende klubber må dermed i hvert fall vente til neste sommer før de kan ha noen mulighet til å signere Sancho, skal vi tro Bild.

Tottenham skal være interessert i å signere den walisiske midtstopperen Joe Rodon fra Swansea før overgangsfristen går ut i ettermiddag. Det er også ventet at Rodon ønsker å gjennomføre overgangen, men så langt skal klubbene være langt fra enige om en pris for spilleren. Swansea skal angivelig ha satt en prislapp på cirka 18 millioner pund på spilleren, men Tottenham hevdes å ikke være villige til å betale stort mer enn 8 millioner pund, melder Football.London.

Chelsea skal ha fått øynene opp for argentinske Juventus-stjernen Paulo Dybala, melder Tutto Mercato Web. Argentineren har to år igjen av sin kontrakt og nettstedet skriver at Juventus kan være villige til å lytte til mulige bud for spilleren. Dybala har det siste året blitt koblet til Premier League-klubber som Manchester United og Tottenham, men nå hevdes Chelsea å kunne prøve seg på spilleren allerede i januar.

Manchester United har blitt koblet til et mulig kjøp av Pau Torres fra Villarreal i det kommende januarvinduet, men nå melder Daily Express at Arsenal håper å kapre den mulige overgangen. Arsenal skal være på jakt etter en kvalitetsstopper og London-klubben hevdes ha fått øynene opp for 23-åringen.

Tottenham-back Danny Rose kan se ut til å bli værende i London-klubben til tross for at han ikke er en del av planene til manager Jose Mourinho. Rose har ikke trent med førstelaget denne sesongen, men det er usikkert om 30-åringen vil signere for en Championship-klubb i løpet av dagen. Football.London melder at det heller ikke virker å være noen avtaler på gang for Rose som har ni måneder igjen av sin kontrakt med Spurs.

Til slutt tar vi med at Middlesbrough er i samtaler med Everton i håp om å sikre seg en låneavtale. Middlesbrough skal ha et ønske om å låne 31 år gamle Yannick Bolasie, melder Sky Sports.