Fredagens Premier League-rykter

Bayern München kan snyte de engelske storklubbene for superstjernen.

Den siste tiden har argentinske Paulo Dybala blitt koblet med en overgang til enten Manchester United eller Liverpool, men nå hevder tyske SportBild at Bayern München har kastet seg inn i kampen. Skulle klubben miste Robert Lewandowski, som har blitt koblet med blant annet Chelsea, så ønsker de å hente Juventus' argentinske stjernespiller.

Manchester United jobber fortsatt med en ny kontrakt til belgiske Marouane Fellaini, hevder Sky Sports. Hans representanter skal være i kontakt med United om å fornye avtalen som løper ut etter denne sesongen.

José Mourinho og Manchester United skal også ha lagt deres elsk på 18-åringen Justin Kluivert i Ajax. Unggutten, som er sønn av legenden Patrick Kluivert, står med ti scoringer og fem målgivende totalt for Amsterdam-klubben denne sesongen.

På Anfield gjør de seg klare for både Champions League-finale og sommerens overgangsvindu. The Mirror hevder nemlig at Liverpool ønsker å sikre seg amerikanske Christian Pulisic fra Borussia Dortmund. Angriperen skal også være ønsket av Arsenal, skriver avisen.

Arsenal skal også følge tett med på tyrkiske Caglar Soyuncu i Freiburg. London Evening Standard skriver at presidenten i Soyuncus tidligere klubb, Altinordu, har hintet mot at Arsenal har vunnet kampen mot blant andre Bayern München om den 21 år gamle midtstopperen.

Det er ventet at Everton bytter trener etter denne sesongen, og ifølge Goal.com skal Marco Silva fortsatt være aktuell for jobben. Silva var en het kandidat til å ta over etter Ronald Koeman, men hans daværende klubb, Watford, stoppet overgangen fra å finne sted. Everton ansatte Sam Allardyce, som går en usikker fremtid i møte på Goodison Park.

ESPN hevder at Everton, Leicester og Burnley alle ønsker den egyptiske spissen Trezeguet, som til daglig spiller for belgiske Anderlecht. Denne sesongen har Trezeguet spilt på lån i tyrkiske Kasimpasa, der han har scoret 14 mål på 31 kamper fra sin midtbaneposisjon.

Leicester skal også følge tett med på den ukrainske keeperen Andrej Lunin. Ifølge The Mirror skal 19-åringen, som til daglig spiller i Zorja Luhansk, også være ønsket av Watford.

