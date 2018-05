Fredagens Premier League-rykter

Lukker egypteren døra for en overgang?

Det går mot en ny sesong i Liverpool for Mohamed Salah. The Mirror skriver at under Liverpools sesongavslutning, der egypteren ble stemt frem som de rødes beste spiller denne sesongen, gjorde han det klart at han ikke ønsker å forlate klubben. Han har tidligere blitt koblet med en overgang til Real Madrid.

En som fort ikke spiller på Merseyside neste sesong er Nabil Fékir. The Mirror skriver nemlig at Fékirs far, Mohamed, har gjort det klart at Lyon-spilleren ikke har vært i kontakt med Liverpool. Tidligere denne uken ble det hevdet i fransk presse at angriperen nærmet seg en overgang til Anfield.

Daily Mail skriver at Liverpool vil ha brasilianske Malcolm fra Bordeaux. 21-åringen har imponert stort i den franske ligaen, og har tidligere blitt koblet med klubber som Manchester United, Tottenham og Bayern München.

Daily Mail skriver også at Liverpool ønsker å styrke seg offensivt, og dersom Malcolm-overgangen ikke blir reell så har klubben Leon Bailey fra Bayer Leverkusen og Christian Pulisic fra Borussia Dortmund i kikkerten.

Sergio Agüero kobles med en retur til Atlético Madrid, klubben han forlot til fordel for Manchester City. Spanske Marca hevder nemlig at den spanske hovedstadsklubben har tatt kontakt med argentinerens representanter for å finne ut om han er åpen for en overgang. Ifølge avisen skal Agüero ikke være i mot ideen om en retur.

The Times skriver at samtlige klubber i Premier Leagues topp seks jager Jorginho fra Napoli. Italieneren har tidligere blitt koblet med Manchester United og Manchester City, men avisen skriver at også Tottenham, Chelsea, Liverpool og Arsenal har meldt seg på i kampen om midtbanejuvelen som er verdsatt til 60 millioner euro (rundt 580 millioner kroner).

Jamaal Lascelles kan være på vei vekk fra Newcastle, skal vi tro The Mirror. De skriver nemlig at Everton har gjort det klart at de ønsker å signere franskmannen, og skal stå klare til å betale 25 millioner pund (rundt 275 millioner kroner) for midtstopperen.

Wolves har nylig rykket opp til Premier League, men skal ikke ligge på latsiden hva angår rekruttering. The Sun skriver at klubben vurderer å legge inn bud på spissen André Silva fra AC Milan. Angriperen har ikke fått det til å stemme i Italia, men kan fort koste hele 33 millioner pund (rundt 365 millioner kroner).

Og det stopper ikke der for Wolves. Den portugisiske avisen Diario de Noticias skriver nemlig at klubben også vil sikre seg Portugals førstekeeper: Rui Patricio. 30-åringen er også ønsket i Napoli, og kan koste 30 millioner pund (rundt 330 millioner kroner) dersom han skal forlate Sporting, hevder avisen.

