Fredagens Premier League-rykter

Midtstopper og kantspiller kobles til Manchester United. Men er de villig til å betale prisen?

Manchester United håper fortsatt på å kunne sikre seg Inter-vingen Ivan Perisic (29). Et eventuelt salg av Anthony Martial (22) blir bare aktuelt dersom kroatiske Perisic kommer inn stadionportene på Old Trafford, skal vi tro Daily Mirror.

Det har lenge vært kjent at Tottenhams Toby Alderweireld (29) har høy prioritet på Manchester Uniteds liste over mulige innkjøp i sommer. Independent melder at dette fortsatt er tilfellet, men at Spurs vil ha solide 55 millioner pund eller nettopp Martial som en del av avtalen.

Tottenham har på sin side fortsatt Aston Villas Jack Grealish (22) i kikkerten. Klubbformann Daniel Levy har tro på at de liljehvite kan sikre seg midtbanespilleren for 20 millioner pund. Også dette rapporteres av Daily Mirror.

Følg dekningen av sommervinduet direkte her!

Barcelona skal være villig til å selge midstopperen Yerry Mina (23) til Everton for 27 millioner pund, hevder Goal.

Davy Klaassen (25) kan derimot være på vei bort fra Everton til Bundesliga-klubben Werder Bremen. Forhandlinger om en overgang som er verdt 13 millioner pund er igangsatt, ifølge Liverpool Echo.

Samme avis gjentar at Liverpool ikke har interesse av å sikre seg Besiktas' kroatiske VM-midtstopper Domagoj Vida (29).

Franske Foot 365 mener å vite at kontraktsløse Hatem Ben Arfa (31) kan være på vei tilbake til Premier League. West Ham står angivelig klar til å tilby den tidligere Newcastle- og Hull-spilleren en avtale. Ben Arfa kom aldri på banen for stjernespekkede Paris Saint-Germain forrige sesong.

Chelsea har gitt Milan beskjed om å bla opp 62 millioner pund om de vil sikre seg spissen Álvaro Morata (25) i sommer. Dette ifølge Sky Sports.

ADIÓS?: Den spanske spissen Álvaro Morata (øverst) skiller kanskje lag med landsmann Marcos Alonso og Chelsea, men noe billigsalg blir det definitivt ikke.

The Times kan samtidig fortelle at Chelsea-representanter har reist til Italia i et forsøk på å sikre seg Juventus' Daniele Rugani (23). Blåtrøyene skal dog ikke være helt innstilt på å betale 40 millioner pund for midtstopperen, som torinoklubben krever.

Evening Standard skriver at Chelsea-eier Roman Abramovitsj og direktør Marina Granovskaja skal møtes i Nice for å diskutere flere overganger.

Samme avis melder at både Crystal Palace og Everton er ute etter å hente den defensive midtbanespilleren Maxime Gonalons (27) fra Roma. Franskmannen har bare spilt én sesong i Serie A-klubben etter overgangenfra Lyon, men har slitt med å spille seg til fast plass.

Den offenisve midtbanespilleren Kasey Palmer (21) er på vei fra Chelsea til Blackburn på en låneavtale ut året, mener Sky Sports å vite.

Brighton er ifølge ecuadorianske Expreso nær ved å sikre seg venstrevingen Billy Arce (20) fra Independiente del Valle.

Rangers kommer til å gå for Manchester City-spilleren Kean Bryan (21) dersom den offensive mditbanspilleren Josh Windass forsvinner fra den skotske hovedstaden. Dette ifølge Daily Mail.

Mest sett siste uken