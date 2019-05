Fredagens Premier League-rykter

Flere Premier League-giganter kobles med Real Madrid-mann.

Liverpool, Arsenal og Manchester United skal alle være interessert i å gjøre et framstøt mot Real Madrids James Rodriguez i sommer. Colombianeren, som har vært utlånt til Bayern München de siste sesongene, kommer trolig til å forlate den spanske storklubben i dette sommervinduet, hevder The Mirror.

Bayern München har bekreftet at de er ute etter å sikre seg Leroy Sané fra Manchester City, skriver Süddeutsche Zeitung. Vingen har den siste tiden blitt koblet med den tyske storklubben.

ESPN melder at Bayern må gjøre Sané til den dyreste utgående overgangen i Manchester Citys historie, for at det skal bli en avtale mellom partene.

Arsenal har et håp om å sikre seg Ryan Fraser fra Bournemouth etter at Europa League-finalen er unnagjort. Prislappen skal ligge på rundt 30 millioner pund, ifølge Independent.

Tottenham skal angivelig ha tatt kontakt med Real Madrid for å få i stand en overgang for Marco Asensio. Den spanske storklubben skal imidlertid ha svart med at spilleren ikke er til salgs denne sommeren, melder spanske AS.

Newcastle-boss Rafael Benitez skal ha gitt klubber som Roma og Marseille beskjed om at han helst ønsker å komme til enighet med Tyneside-klubben om en ny avtale. Benitez skal ha blitt kontaktet av begge de to nevnte klubbene med tanke på en managerjobb der, skriver Newcastle Chronicle.

The Mirror hevder at fire spillere er på vei bort fra Manchester United. Avisen lister opp Romelu Lukaku, Matteo Darmian, Juan Mata og Marcos Rojo.

Inter skal være klare til å slå kloa i Romelu Lukaku og italienerne skal være villig til å legge rundt 30 millioner pund + Ivan Perisic på bordet for spissen, ifølge Gazzetta dello Sport.

Manchester City skal være åpne for å kvitte seg med Fabian Delph i sommer og ønsker 15 millioner pund for den anvendelige spilleren. Flere klubber i Premier League skal være interessert, hevder The Sun.

Leeds i The Championship skal også være ute etter å hente Delph hjem, melder The Daily Star.

Crystal Palace-spissen Christian Benteke skal være på vei til kinesisk fotball i en overgang verdt 15 millioner pund, skriver The Times. Shandong Luneng Taishan skal være klubben som snuser på den tidligere Liverpool-mannen.

Napoli er favoritter til å kapre Kieran Trippier fra Tottenham. 28-åringen får trolig lov til å dra om budet fra italienerne er godt nok, skriver The Independent.

Manchester United skal være nær ved å sikre seg det 16 år gamle talentet Dillon Hoogerwerf fra Nederland. Han har en fortid på Ajax’ ungdomsakademi, ifølge Metro.

Arsenal skal være én av flere klubber som følger utviklingen til Reading-unggutten Danny Loader, en 18 år gammel spiss, ifølge Goal.com.

Leicester-manager Brendan Rodgers vurderer en gjenforening med Patrick Roberts, som han hadde under sine vinger i Celtic. Roberts eies av Manchester City og skal være tilgjengelig for rundt 4 millioner pund, melder The Sun.