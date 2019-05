Fredagens Premier League-rykter

To milliarder kroner kan sende to av Premier Leagues største stjerner vekk.

Det er fredag, såkalt inneklemt dag og temmelig god værmelding for deler av landet. Men fortvil ikke, ryktespaltene hos Europas fotballinteresserte aviser har ikke engang tenkt tanken på ta seg fri.

Manchester City kommer tilsynelatende ikke til å ta seg fri i sommermånedene heller, til tross for rapporter i vår om trøbbel med UEFAs regler for økonomisk fair play.

For det første akter ikke den engelske trippelmesteren av året å selge kantprofilen Leroy Sané (23) til Bayern München, skriver The Guardian.

Dette til tross for at Tysklands seriemester skal ha tilbudt rundt 773 millioner kroner for tyskeren. Sané har blitt plassert mye på innbytterbenken det siste året, men er til de grader med i Citys videre planer, tydeligvis.

Italienske Tuttosport er kanskje noe mindre troverdig enn forrige kilde, men avisa kan uansett fortelle at Manchester City har lagt inn et bud på drøyt 585 millioner kroner for den portugisiske Juventus-backen João Cancelo (25).

Som et lite sidespor kan vi ta med at Andrea Pirlo (40) i sin tid også hadde sjansen til å bytte ut italiensk fotball med Manchester City tilbake i 2011. Dette ifølge Pirlos egne uttalelser til Daily Mail. Den tidligere midtbanestrategen sier også at Chelsea droppet å hente ham fra Milan i 2009 på grunn av alderen hans.

Tilbake til nåtid: Troverdige The Times følger opp gårsdagens rykter rundt Manchester United-spiss Romelu Lukaku (26) og beligierens mulige overgang til Inter. Avisa mener klubbskiftet bare kan skje dersom de blåsvarte fra Milano blar opp et beløp nærmere 884 millioner kroner for Lukaku.

Manchester United seiler samtidig opp som favoritt til å sikre seg den franske midtbanespillerer Adrien Rabiot (24), skal vi tro Mundo Deportivo. Rabiot har kun en måned igjen av avtalen med Paris Saint-Germain og kan deretter hentes gratis av en ny arbeidsgiver.

Real Madrid forbereder et nytt bud på 1,17 milliarder kroner for Chelsea-stjernen Eden Hazard (28), skriver Daily Telegraph. Det kan se ut som den varselde overgangen til de hvitkledde på Santiago Bernabéu endelig er i ferd med å skje for Hazard.

Kommende lagkompis Sergio Ramos (33) konstaterer i alle fall at Hazard har mye å tilføre Real Madrid. Det melder Daily Star, som refererer til en pressekonferanse Spania-midtstopperen var til stede på nylig.

Real Madrid-eide James Rodríguez (27) har ikke spilt for klubben på over to år, men er ferdig med utlånsperioden hos Bayern München. Colombianeren er skeptisk til å spille i Premier League, noe som angivelig gir Juventus og Napoli favorittstatus til å sikre seg signaturen hans. Opplysningene er det Marca som kommer med.

Liverpool Echo siterer Liverpool-formann Tom Werner på at det er viktig for klubben at manager Jürgen Klopp blir værende i jobben på Anfield så lenge han vil. Klopp har styrt Liverpool siden okotober 2015.

TRIVES: Jürgen Klopp er en viktig mann å beholde for Liverpool-ledelsen. Foto: Anthony Devlin (AFP / NTB scanpix)

Manchester City-midtstopper Eliaquim Mangala (28) går mot en retur til Porto, fem år etter at han forlot klubben til fordel for City for rundt 350 millioner kroner. Det skriver den portugisiske sportsavisa O Jogo. Franske Mangala spilte bare fem ligakamper forrige sesong, og det gjaldt for Manchester Citys reservelag.

Aston Villa trenger litt opprustninger etter opprykket tilbake til Englands øverste liga. Bournemouths Harry Arter (29) er blant navnene på ønskelista, skriver Irish Independent. Det meldes også at Villa får konkurranse om Arter fra Championship-klubbene Fulham og Stoke.

Men også en annen Bournemouth-eid spiller er ønsket på Villa Park. Forsvarsspilleren Tyrone Mings (26) gjorde sakene sine meget bra på utlån hos Aston Villa i opprykkssesongen. Nå ønsker klubben å få til en permanent overgang for Mings, rapporterer Sky Sports.