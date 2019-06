Fredagens Premier League-rykter

Manchester United har pekt seg ut en erstatter om Paul Pogba skulle forlate Old Trafford denne sommeren.

Den belgiske midtbanespilleren Youri Tielemans er ønsket av Manchester United denne sommeren. Belgieren kan bli Paul Pogbas erstatter om franskmannen forlater klubben i sommer, ifølge Independent. 22-åringen var på lån fra Monaco til Leicester denne sesongen.

I den blå delen av Manchester jaktes det også forsterkninger før en ny sesong drar igang. City har sett seg ut Juventus og Portugal-backen Joao Cancelo i en avtale verdt rundt 44 millioner euro, ifølge Goal.com.

Tottenham skal ha blitt tilbudt Julian Draxler fra Paris Saint Germain. Tyskeren kan bli en erstatter for Christian Eriksen som kan være på vei ut av klubben, ifølge Daily Star.

Manchester United skal være ute av kampen om Ajax-stopper Matthijs de Ligt. 19-åringen skal etter alle solemerker ha valgt Barcelona som neste stoppested, ifølge Marca.

Mer rykter rundt Solskjærs klubb. Manchester United er fremdeles på jakt etter navn som Kalidou Koulibaly, Thomas Meunier, Bruno Fernandes og Adrien Rabiot, ifølge The Sun.

Harry Maguire skal ha valgt bort Manchester United til fordel for byrival Manchester City, ifølge Daily Mail.

Everton skal være forberedt på et bud på Idrissa Gueye i sommer. Først i køen skal Paris Saint Germain stå, det mener Le 10 Sport å vite.

Everton skal også ha fortalt Tottenham at de vil ha Danny Rose og penger i en byttehandel om de skal slippe Lucas Digne til, Spurs. Den franske backen er ønsket i Tottenham, ifølge Daily Star.

Også hos naboen Arsenal er det spillerjakt i sommer. Den belgiske vingen Yannick Carrasco skal være nære en overgang fra den kinesiske klubben Dalian Yifang, ifølge The Mirror.

The Gunners er også interesserte i Sampdoria-duen Joachim Andersen og Dennis Praet. Nå kan førstnevnte glippe for London-kluibben. Danske Andersen vurderer å følge Marco Giampaolo til AC Milan om treneren tar over Milano-klubben, ifølge Metro.

I Tyskland er Schalke interesserte i Everton-back Jonjoe Kenny, ifølge Liverpool Echo.

Solomon Rondon var utlånt til Newcastle denne sesongen og klubben er interesserte i å bringe den venezuelanske spissen tilbake til St.James Park neste sesong, men nå skal samtalene med West Brom ha stoppet opp og Fenerbache skal ha kastet seg inn i kampen om Rondon sin underskrift, ifølge The Sun.