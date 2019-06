Fredagens Premier League-rykter

Hevder Liverpool-rykter er sprøyt.

Tidligere denne uken ble det meldt at Liverpool på ny hadde vist interesse for Lyons Nabil Fekir, men ifølge The Independent skal det ikke være noe som helst interesse fra de rødes side når det gjelder den offensive midtbanemannen.

Juventus-topp Fabio Paratici skal være på plass i London. Naturlig nok for å diskutere Maurizio Sarri med Chelsea, men også for å snakke med representanter for Manchester United angående en overgang for Paul Pogba, ifølge Sky Sports.

Manchester United-spissen Romelu Lukaku skal være enig med Inter om en avtale. Blir overgangen en realitet kommer belgieren til å tjene rundt 6,6 millioner pund bare i såkalte bonuser fram til 2024, melder Gazzetta dello Sport.

Crystal Palace-back Aaron Wan-Bissaka er en het mann om dagen og ifølge Sky Sports foretrekker han en overgang til Manchester United. Old Trafford-klubben må imidlertid ut med rundt 50 millioner pund for å sikre seg spilleren.

Manchester City anser Leicesters prisantydning på rundt 90 millioner pund for stopperen Harry Maguire som for drøy. Dermed har også forhandlingene om en overgang for midtstopperen blitt satt på vent, hevder Daily Mail.

Ivan Rakitic har blitt koblet med Manchester United og ifølge Cadena SER skal Barcelona være villig til å la kroaten gå, om rett bud tikker inn.

Arsenal nærmer seg en avtale for keeperen Markus Schubert fra Dynamo Dresden, skriver The Independent.

Manchester City-back Kyle Walker kan vente seg tilbud om ny kontrakt med mesterlaget. Walker har vært en viktig brikke under Josep Guardiola, selv om de to skal ha hatt sine uenigheter. Ifølge The Mirror er forholdet dem to imellom nå strålende.

Borussia Dortmund følger nøye med på situasjonen til Arsenals Laurent Koscielny. 33-åringen kan få lov å forlate londonklubben i sommer, melder Daily Mail.

Både Everton og PSG skal være blant klubbene som kjemper om signaturen til Ajax-angriperen David Neres, skriver Esporte.

Bournemouth-vingen Ryan Fraser har blitt koblet med blant andre Arsenal, men nå hinter skotten om at han vil bli værende i minst én sesong til, melder Mirror.

Adrien Rabiot står uten kontrakt denne sommeren og har blitt koblet med flere av klubbene i Premier League, men interessen for franskmannen skal angivelig være lunken og han kan ende opp med å bli værende i PSG, selv om midtbanespilleren har hatt en konflikt gående med klubben og blitt satt i fryseboksen det siste halvåret.

Tiemoue Bakayoko har vært på lån fra Chelsea til AC Milan og det har blitt spekulert i at italienerne vil gjøre overgangen permanent, men spilleren selv uttaler at han ikke har noe annet valg enn å returnere til londonklubben, ifølge L'Equipe.

Wolverhampton har blitt koblet med WBAs Solomon Rondon, men nå skriver Football Insider at ulvene har trukket seg fra kampen om den robuste spissen.

Lazios Jordan Lukaku skal angivelig ha blitt tilbudt Newcastle. Italienerne ville imidlertid ha Jamaal Lascelles som en del av avtalen, skriver Il Messaggero.

Tottenham skal være beredt til å slå sin egen overgangsrekord for å signere Tanguy Ndombele fra Lyon og Giovani Lo Celso fra Real Betis, ifølge The Mirror.