Fredagens Premier League-rykter

Glipper for Premier League-gigantene.

Det er fortsatt Neymar som står i fokus. Sport i Spania melder at superstjernen ønsker en overgang til gamleklubben Barcelona. Avisen hevder at brasilianeren ikke har noen intensjoner om å spille for PSG igjen.

Atletico Madrid er nær ved å sluttføre en overgang for megatalentet Joao Felix fra Benfica, skriver London Evening Standard. Spilleren som lenge var koblet med Manchester United koster spanjolene rundt 120 millioner euro.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær ønsker å bygge om laget i sommer, men London Evening Standard skriver nå at ting tar lenger tid enn planlagt fordi andre klubber lar seg frustrere over Uniteds taktikk i forhandlingene. Klubben legger angivelig inn en rekke bud langt under det motparten verdsetter sin spiller for.

Daily Star hevder på sin side at Solskjær vil at United skal selge midtbanespilleren Paul Pogba i sommer. Franskmannen kobles med klubber som Real Madrid og Juventus.

Manchester City skal ligge best an i kampen om Leicester-stopper Harry Maguire. City må ut med 65 millioner pund for stopperen og en legesjekk skal allerede være avtalt, melder Daily Star.

En annen som trolig velger Manchester City er Atletico Madrids Rodri. Han var også ønsket av Bayern München, men skal nå ha tatt et valg, ifølge Kicker. City betaler angivelig 62 millioner pund for 22-åringen.

Manchester City vurderer også å signere keeperen Asier Riesgo gratis fra Eibar og gjøre veteranen til sin tredjekeeper den kommende sesongen, melder Manchester Evening News.

Everton skal ha startet samtaler med Chelsea angående en permanent overgang for stopperen Kurt Zouma, ifølge Telegraph. Franskmannen var på lån hos Liverpool-klubben sist sesong.

Tottenham skal ha ført samtaler med agenten til Sporting-stjernen Bruno Fernandes. Londonklubben håper å signere spilleren i sommer, skriver Telegraph.

Lyon skal ha lagt inn et bud på rundt 16 millioner pund for Sampdoria-stopperen Joachim Andersen, men budet skal ha blitt avslått. Tottenham og Arsenal følger også situasjonen til dansken tett, hevder Daily Star.

Juventus er i ferd med på å sikre seg Adrien Rabiot gratis fra PSG. Midtbanespilleren står uten kontrakt 1. juli, skriver Goal.com.

Atletico Madrid har vist interesse for Arsenals Granit Xhaka. Londonklubben skal angivelig svare med å gjøre sveitseren til kaptein, skriver Daily Star.

Liverpool ønsker ikke å selge Divock Origi i sommer, selv om kontrakten hans løper ut neste sommer, melder Liverpool Echo.

Claude Makelele skal være tiltenkt en rolle i Chelseas sportslige apparat. Londonklubben står for tiden uten manager, men legenden Frank Lampard kobles med den ledige jobben. Det skriver London Evening Standard.

Brighton er i ferd med å sikre seg forsvarspilleren Matt Clarke fra Portsmouth. Han koster rundt 5 millioner pund, ifølge The Sun.