Fredagens Premier League-rykter

Liverpools manager har liten tro på store overganger, mens stjernespiller setter foten ned.

PSV-vingen Steven Bergwijn (21) har blitt satt i forbindelse med Manchester United i sommer. Men ifølge spillerens agent er Bergwijn villig til å vente på et bud fra Bayern München, påstår Daily Express. Om dette stemmer kan det tyde på at 21-åringen foretrekker spill i Bundesliga over Premier League.

Manchester United har tonet ned snakket om at de jobber for å hente Southamptons midtbanespiller Mario Lemina (25) til Old Trafford. Dette ifølge Manchester Evening News. Gabons landslagsmann er tydeligvis ikke en prioritet for Solskjær og kompani. Lemina har også blitt koblet til Arsenal de siste dagene.

Liverpool-manager Jürgen Klopp kommer ikke til å godkjenne Steven Gerrards forsøk på å hente vingen Ryan Kent (22) tilbake til Rangers. Det mener i alle fall Daily Express å vite. Kent spilte på lån hos glasgowklubben i skotsk Premier League forrige sesong.

Klopp har dessuten uttalt seg om den nye fristen for å gjennomføre overganger. Vinduet i England stenger nemlig 8. august i år. Tyskeren mener fristen legger klare begrensinger for hva engelske klubber kan foreta seg i sommer.

- I hele Europa ble det vurdert å stenge overgangsvinduet tidlig, og det eneste landet som gjorde det var England. Så vi stenger det tre uker før alle de andre nå. Vi får seg hva vi gjør, men jeg tror ikke dette blir det største overgangsvinduet gjennom tidene, sier Liverpool-manageren, ifølge Evening Standard.

Mye skal nok bli snudd opp ned på i verden dersom Liverpool skulle vurdert å selge forsvarsgeneralen Virgil van Dijk (28). Men ifølge Daily Mirrors John Cross har nederlenderens representanter fått en forespørsel fra Barcelona, der katalanerne ville høre om Van Dijk kunne være interessert i en overgang til Camp Nou.

Samme kilde sier at Barcelona fikk et kort og konsist nei på henvendelsen, og at det aldri var aktuelt for midtstopprens folk å sankke noe mer om dette.

Paris Saint-Germain kommer til å legge inn et nytt bud i forsøk på å sikre seg Everton Idrissa Gueye (29), ifølge L'Equipe. Denne gangen skal buder være verdt opp mot 290 millioner kroner.

STADIG PÅ RYKTEMØLLA: Manchester Uniteds Romelu Lukaku. Foto: Martin Rickett (Pa Photos / NTB scanpix)

Torsdag ble det rapportert at Inters sportsdirektør Piero Ausilio returnerte til Italia fra London. Dit reiste han for å ha nye samtaler med Manchester United om en løsning på Romelu Lukakus overgang til milanoklubben.

Nå hevder Goal at Manchester United også har begynt å forhandle med Roma om en overgang for den 26 år gamle belgiske spissen.

Spanske AS rapporterer at den dominkanske Real Madris-angriperen Mariano Díaz (25) ikke er interessert i en overgang til Arsenal.

The Times skriver at Newcastle forhandler med Sheffield Wednesday om en kompensasjon for å få manager Steve Bruce til St. James' Park. Beløpet det snakkes om for den rutinerte manageren er trolig på rundt fem millioner pund. Det tilsvarer omtrent 53,6 millioner norske kroner.

Samtidig skriver Telegraph at Bruce håper å kunne bli klar som Newcastles neste manager før laget reiser på oppkjøringsturné i Kina. Avreise er i morgen, lørdag 13. juli. Newcastle skal møte Wolves, og enten Manchester City eller West Ham i løpet av en uke i Nanjing og Shanghai. Kampene er en del av miniturneringen Premier League Asia Trophy.

Newcastle Chronicle hevder at Newcastle får konkurranse av Wolverhampton angående Hoffenheims brasilianske spiss Joelinton (22).

Talksport melder at Bournemouths engelske landslagsspiss Callum Wilson (27) trolig skriver under på en ny fireårsavtale med The Cherries. Wilson har angivelig stått på innkjøpsblokka til West Ham i sommer, men en slik overgang kan nå bli enda noen hakk dyrere å gjennomføre.

Bournemouth skal derimot være villig til å la kantspilleren Ryan Fraser (25) gå ut kontraktstida og la ham forlate klubben gratis neste sommer, skriver Daily Express. Skotten påstås å være ønsket i Arsenal.