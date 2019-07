Fredagens Premier League-rykter

Newcastle har fått på plass ny manager og nå kan det også være nye spillere på vei inn portene på St. James' Park.

Ifølge Sky Sports skal Newcastle være nære en overgang for brasilianske Joelinton. Hoffenhem-sjef Alfred Schreuder har også bekreftet at spilleren vil forlate den tyske klubben.

Fulham rykket ned forrige sesong og mister en av sine sentrale spillere. Jean-Michel Seri drar på lån til tyrkiske Galatasaray, ifølge Sky Sports.

Everton Soares skal nærme seg Arsenal alt mer. The Sun melder at klubben har sent en lege til Brasil for å gjøre undersøkelser av spilleren, samtidig skal spilleren selv ha startet å lære seg engelsk, ifølge Metro.

Ifølge den italienske journalisten Gianluca Di Marzio skal Sassuolo være på jakt etter Pedro Obiang. West Ham skal ha mottatt et bud på rundt 9 millioner euro.

Tottenham skal etter rapportene være ute etter å forsterke stallen ytterligere. Danny Rose kan være på vei bort og er ønsket av PSG og Schalke, mener Sky Sports å vite. Da mener Football Insider at Ryan Sessegnon er mannen som skal erstatte han.

Ryktene rundt Nicolas Pepe har tatt en ny vending. Lille-spilleren er en ettertraktet mann og nå mener Gianluca Di Marzio å vite at Napoli skal ligge godt an i jakten på spilleren. Liverpool, Arsenal og Inter skal som tidligere rapportert også være interesserte i Pepe.

Ifølge The Sun skal Inter være skeptiske til å betale 75 millioner pund for Romelu Lukaku. Belgieren er sterkt ønsket i Italia, men prisen Manchester United har satt på spissen skal gjøre det vanskelig å få gjennom en avtale. Den italienske klubben skal ha startet å se på andre alternativer, blant dem er Lille-spilleren Rafael Leao, som også skal være ønsket i Everton.

Newcastles nye manager Steve Bruce skal være klar på at han ønsker å beholde Sean Longstaff i klubben. The Sun skriver at den nyansatte manageren ikke vil selge til rivalene i rødt.

I Barcelona er det verdt å nevne at klubben skal ha kommet med et bud på Neymar. PSG-spilleren skal ønske seg vekk og Barcelona skal ha bydd 90 millioner pund pluss to spillere for brasilianeren, ifølge Sky Sports.

I Madrid skal president Florentino Perez prøve å overbevise manager Zinedine Zidane om å droppe interessen for Manchester Uniteds Paul Pogba. Presidenten mener Real Madrid heller kan satse på Gareth Bale som allerede er i klubben, ifølge The Independent.

Tottenham skal vurdere å legge inn et bud på 70 millioner pund for Real Betis-spiller Giovani Lo Celso, ifølge The Mirror.

Ifølge portugisiske A Bola skal Manchester United komme med et bud på Bruno Fernandes innen kort tid. De skal få konkurranse av Tottenham om portugiseren melder avisen.

Wilfried Zaha skal ha fortalt Crystal Palace at han vil forlate klubben. Arsenal er fremdeles interessert, ifølge Sky Sports.

Motsatt vei kan Carl Jenkinson gå. Crystal Palace skal være interessert i Arsenal-backen , melder Daily Star.

Chelsea er i sluttfasen med å sikre en ny avtale for Callum Hudson-Odoi. Det skal dreie seg om en fem års kontrakt verdt 100 000 pund i uka, det skriver Daily Mail.

Sheffield United vil ruste opp stallen før gjensynet med Premier League. Ifølge lokalavisen Sheffield Star skal manager Chris Wilder ønske fire spillere til denne sommeren og meddeler at klubben er nære på å lande den første av de nevnte fire.

Aston Villa er også nyopprykket. Klubben skal være interessert i å hente Daniel Sturridge, ifølge The Mirror. Sturridge er klubbløs etter at kontrakten med Liverpool gikk ut etter forrige sesong.