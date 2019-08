Fredagens Premier League-rykter

Det nærmer seg deadline day, og klubbene jobber hardt for å forsterke stallen.

Vi starter i Manchester, der City-spiller Leroy Sane kan være ferdig i klubben. Angrepsspillerens kontrakt går ut i 2021, og City ønsker 137 millioner pund om de skal selge ham allerede nå, melder The Telegraph. Bayern Munchen skal være klubben som er mest interessert i spilleren.

Manchester City-stopper Nicolas Otamendi kobles også bort, men ifølge The Sun har argentineren et ønske om å bli værende på Etihad og kjempe om spilletid for de regjerende mesterne.

I London jobber Tottenham med en overgang for Betis-spiller Giovani Lo Celso, skal vi tro SevillaABC. De hevder La Liga-klubben allerede har avslått flere bud fra Spurs på den argentinske landslagsspilleren. Daniel Levy føler kanskje presset etter denne ukens oppsiktsvekkende uttalelser fra Mauricio Pochettino?

Ifølge Sky Sports har Juventus gitt Paulo Dybala beskjed om at det ikke forventes at han stiller på trening før 5. august. Dette for å gi stjernen tid til å finne ut av fremtiden sin. Dybala kobles heftig til Manchester United.

Ifølge overgangsguruen Gianluca Di Marzio, har ikke Manchester United og Paulo Dybala funnet noen enighet foreløpig. Dermed vil forhandlingene fortsette fredag.

Liverpool har hatt et rolig overgangsvindu så langt, men nå rører det seg ting på Anfield-kontorene. Ifølge Daily Mail vurderer rødtrøyene nå et bud verdt 20 millioner pund for å sikre seg Bordeauxs angrepsspiller Francois Kamano. Manager Jurgen Klopp skal ha et ønske om flere valgmuligheter fremover i banen. Kamano scoret ti mål for Bordeaux i Ligue 1 forrige sesong og kan spille på alle tre posisjoner helt fremst i banen.

En veldig merkelig tweet har nå kommet fra Bayern München, hvor de tilbakeviser at Leroy Sané har bestemt seg for å bli en del av klubben. Det skal være tyske Kicker som meldte om denne enigheten tidligere torsdag, og nå har altså den tyske storklubben bestemt seg for å gå ut og avkrefte dette.

Newcastle skal være svært nær en overgang for Nice-vingen Allan Saint-Maximin. Det skriver Sky Sports. Prislappen skal ligge på 16,5 millioner pund, som kan stige til 20 millioner pund.

Bruno Fernandes har blitt kraftig koblet til Manchester United i sommer. Torsdag skriver flere portugisiske medier at Tottenham plutselig er i førersetet om midtbanespillerens signatur. Også den britiske sportsjournalisten Duncan Castles skriver at Tottenham skal ha sendt to mann til Lisboa for å forhandle frem en avtale for Fernandes. Torsdag kveld kaster Sky Sports seg på de samme ryktene.

Telegraph-journalist John Percy har ofte god kontroll på Leicester. Han melder at Harry Maguire er ute av kamptroppen til kampen mot Atalanta. Så spørs det om Manchester United klarer å komme til enighet med Leicester om en overgang for midtstopperen.

Goal.com-journalist Romeo Agresti, som ofte har god peil på det som skjer i Juventus, skriver at Manchester City har tatt kontakt på ny i håp om å så signert João Cancelo. Juventus skal være bastante på at de ønsker Danilo motsatt vei om de skal la Cancelo gå.

Så et rykte som involverer Norges visekaptein! Daily Mail melder at Crystal Palace har åpnet samtaler med Omar Elabdellaoui. Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra høyrebacken, men har ikke lyktes foreløpig.

P.S: Husk at du kan følge alle bevegelser på overgangsmarkedet direkte i vårt overgangssenter. Her kan du også sende inn spørsmål og innspill til våre fotballreportere.