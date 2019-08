Fredagens Premier League-rykter

Det er dagen etter deadline day. Ikke alle har grunn til å være fornøyde med sommerens handling.

Det engelske overgangsvinduet smalt igjen med full kraft torsdag kveld, og nå er det bare timer før Premier League sparkes i gang. Med andre ord: Alvoret er her.

Alvor ble det også for flere spillere i går kveld som ikke fikk overgangen de kanskje hadde håpet på.

Crystal Palace-spiller Wilfried Zaha skal ha levert inn en overgangssøknad før deadline day, men Palace valgte å ikke innfri ønsket om å selge ham til Everton. Ifølge The Telegraph skal dette ha knust Zaha, som nå frykter han ikke vil få muligheten til en slik økonomisk gunstig overgang igjen.

The Sun hevder at Chelsea, hvis de får omgjort overgangsnekten innen januar, planlegger å by opp mot 80 millioner pund for å hente Zaha fra Palace.

Paulo Dybala ble heller ikke solgt til Premier League før vinduet stengte, og ifølge The Telegraph skal Tottenham lenge ha hatt håp om å gjennomføre en overgang verdt 64 millioner pund. Men såkalte bilderettigheter ble avgjørende, skriver nettsiden 90min. De hevder Tottenham håpet på hjelp fra Juventus til å løse opp i disse komplikasjonene, men at det aldri ble noe av.

Juventus-kollega Mario Mandzukic ble heftig koblet til Manchester United, men ESPN skriver at de trakk seg fra en mulig overgang da de fikk høre pengekravet til Juventus og lønnskravet til kroaten.

LES: - Rooneys kone er forbannet

Real Madrid skal ifølge Marca nå ha konkludert med at de kan glemme en overgang for Manchester Uniteds Paul Pogba. Nå skal La Liga-giganten heller ha snudd fokuset mot å fullføre en overgang for PSGs Neymar, melder Marca.

Manchester United skal ha hatt muligheten til å hente Moise Kean fra Juventus før han gikk til Everton, men slo aldri til. Det melder 90min.

Tottenham skal ha blitt svært frustrert over Sporting Lisboa, som nektet å senke priskravet for Bruno Fernandes, skriver The Mirror. Både Spurs og United skal ha vært på ballen, men ingen engelske klubber lyktes altså med å kapre midtbanespilleren denne gangen.

Og til slutt:

Watford skal ha fått et sent bud avslått på Tottenhams Danny Rose.

Vi vil også benytte anledningen til å takke alle som har fulgt vår overgangslive denne sommeren. Interessen har vært mer ekstrem enn noensinne, og vi kommer selvsagt tilbake når neste overgangsvindu åpner.

Vi skal også ha egne live-senter når det internasjonale og norske vinduet stenger senere i sommer.