Fredagens Premier League-rykter

Paul Pogba skal fremdeles jakte en overgang.

Ryktene om at Paul Pogba (26) forlater Manchester United til fordel for Real Madrid i sommer avtok raskt etter at det engelske overgangsvinduet stengte. Fredag blusser ryktene likevel opp. Ifølge spanske Marca er franskmanen nå desperat etter å få gjennom en overgang. Så spørs det om Manchester United lar midtbanegeneralen dra uten at de kan få på plass en erstatter.

Det kan uansett virke som om Ole Gunnar Solskjær forsøkte å planlegge for at Pogba kunne forlate klubben i sommer. Ifølge lokalavisen Manchester Evening News hadde nordmannen samtaler med Christian Eriksen (27) om en overgang tidligere i sommer, men dansken skal ikke ha vært interessert. Også Eriksen venter på at Real Madrid skal komme på banen.

Dejan Lovren (30) ser ut til å bli Roma-spiller. Liverpool-stopperen koster italienerne 250 millioner kroner, skriver Mirror. Dermed sitter Liverpool trolig igjen med kun tre a-lagsstoppere i klubben i tillegg til det nyankomne talentet Sepp van den Berg (17).

Liverpools nye keeperhelt, Adrian, var fremdeles ønsket i West Ham i sommer, men de klarte ikke bli enige om en kontrakt. Det uttaler West Ham-sjef Manuel Pellegrini ifølge Daily Mail.

Alexis Sanchez (30) kan fremdeles komme til å forlate Manchester United i sommer. Det kan se ut som om den italienske Serie A er hans neste stoppested. Ifølge Mirror er både Juventus, Napoli, AC Milan og Inter ute etter chileneren.

Juventus håper også å kvitte seg med Paulo Dybala (25) i sommer. Det skriver Independent. Argentineren var tett koblet til både Tottenham og Manchester United i sommer.