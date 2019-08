Fredagens Premier League-rykter

Alexis Sánchez skal være på vei bort, men United blir ikke kvitt lønningene hans.

Vi starter med Alexis Sánchez, som etter all sannsynlighet følger etter Romelu Lukaku til Inter før vinduet stenger neste uke. Igjen sitter Manchester United med en årslønn på 12 millioner pund, som klubben må betale selv om spilleren altså drar på utlån til Inter, skriver ESPN.

The Sun legger til at spilleren skal ha vært på ambassaden i London for å skaffe en arbeidstillatelse på torsdag. Jaja, pianospillingen ble kanskje høydepunktet for Sánchez i United-drakta.

Gazzetta dello Sport mener at erstatteren i United blir Fernando Llorente, som i skrivende stund er klubbløs. Han vil dermed ikke koste United penger i overgangssum, men Talksport mener fortsatt å vite at Ole Gunnar Solskjær vil få de 75 millionene klubben fikk tilbake for Lukaku til å kjøpe nye spillere - i januar eller et senere vindu.

Vi avslutter United-fokuset med at Fenerbache skal ha distansert seg fra en Marcos Rojo-overgang, skriver Daily Star.

I Crystal Palace klarte de å beholde Wilfried Zaha i sommer, en prestasjon i seg selv - og nå skriver The Guardian at Christian Benteke og James Tomkins er nære å undertegne kontraktforlengelser med London-klubben.

Det samme skal Manuel Lanzini være, men da altså med West Ham. 26-åringen har selv uttalt at han ønsker å forlenge kontrakten sin med The Hammers.

Arsenal og Tottenham skal være blant klubbene som vurderer å hente Eduardo Carmavinga. Rennes-spilleren, som bare er 16 (!) år, imponerte en hel fotballverden med sin opptreden mot Paris Saint-Germain forrige helg.

Dagens siste fra London: Serge Aurier skal være på vei tilbake til PSG fra Tottenham, skriver The Sun. Ivorianeren er faktisk bare én av to rene høyrebacker igjen i klubben, men det skal ikke være et hinder for avtalen.

Adrian Silva skal være på vei til Monaco fra Leicester på et sesonglangt lån, skriver The Telegraph - som forventer at den medisinske sjekken gjennomføres allerede på fredag.

Fraser Forster skal spille for Celtic den neste sesongen. Sisteskansen blir lånt ut fra Southampton, og denne avtalen er allerede bekreftet.