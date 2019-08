Fredagens Premier League-rykter

Paris Saint-Germain håper å sikre seg Christian Eriksen hvis Neymar blir solgt til Barcelona.

Neymar nærmer seg en retur til Barcelona og nå ønsker PSG-ledelsen å blidgjøre fansen ved å hente Christian Eriksen til Paris for noen av pengene de mottar for brasilianeren, skriver Le Parisien. Dansken har vært koblet til en overgang bort fra Tottenham denne sommeren og har bare ett år igjen av sin kontrakt med London-klubben.

Jan Vertonghen er en annen Spurs-spiller som er populær på markedet, tre dager før det europeiske overgangsvinduet stenger. Ifølge tyske Kicker håper Bayer Leverkusen å sikre seg belgierens tjenester.

Matteo Darmian har i lengre tid vært koblet til en overgang bort fra Manchester United. Nå hevder Gazztta dello Sport i Italia at Parma jobber med å sikre seg United-backen. Italieneren har ikke fått tillit under Ole Gunnar Solskjærs ledelse denne sesongen.

Arsenal er villig til å gi slipp på Mohamed Elneny denne sommeren, og ifølge Sky Sports er egypteren i samtaler med Besiktas om en overgang. Ifølge kanalen dreier det seg om en låneavtale.

Unai Emery innrømmet på pressekonferansen før møtet med Tottenham at flere spillere kan komme til å forlate Arsenal før mandagens deadline. I tillegg til Elneny, blir Nacho Monreal og Shkodran Mustafi koblet til overganger bort fra klubben. Monreal er høyaktuell for en overgang til Real Sociedad.

Med Kyle Walker-Peters og Juan Foyth ute med skade, kunne Serge Aurier vært et alternativ for Tottenhams høyreback mot Arsenal kommende helg. London Evening Standard hevder imidlertid Mauricio Pochettino vegrer seg for å bruke ivorianeren, fordi han helst ønsker å selge den tidligere PSG-spilleren før mandagens deadline. Moussa Sissoko kan dermed ende opp med å spille høyreback i byderbyet.

Inter jobber videre med å finne en ny klubb til Mauro Icardi, som Antonio Conte tidlig uttalte at ikke er en del av hans prosjekt. Napoli, Monaco og Atletico Madrid skal alle være aktuelle klubber for den kontorversielle spissen, men Juventus lurer også i bakgrunnen, melder Sky Italia.

Serie A-klubben Sassuolo håper å sikre seg to nye forsterkninger før overgangsvinduet stenger. Både tidligere Tottenham-spiller Vlad Chriches og Romas Gregoire Defrel skal etter planen ta medisinsk test i løpet av dagen.