Fredagens Premier League-rykter

Blir Premier League neste stopp for Juventus-stjernen?

Tottenham var interessert i Juventus' Paolo Dybala før sommervinduet i England stengte, men londonklubben rakk aldri å ro i land en avtale for argentineren. Ifølge Daily Star vil Spurs få en ny mulighet til å hente Dybala i januar. Juventus krever rundt 65 millioner pund for 25-åringen.

Bruno Fernandes ble også sterkt koblet med Tottenham i sommer. Nå avslører Sportings president at en avtale ble vanskelig på grunn av det økonomiske. Spurs kom med et tilbud der portugiserne fikk 40 millioner pund med en gang, mens det ville bli utbetalt ytterligere 18 millioner pund om Tottenham vant Premier League og Champions League. Siden londonklubben aldri har vunnet noen av de to nevnte turneringene, hørtes ikke tilbudet ut som ellevill business for Sportings del, forteller klubbtopp Frederico Varandas, ifølge London Evening Standard.

En som fortsatt kobles bort fra Tottenham er danske Christian Eriksen. Spanske Atletico Madrid er blant klubbene som vil gjøre et forsøk på å hente ham i vinter, skriver Daily Express.

Juventus skal være interessert i Manchester United-spillerne David De Gea, Eric Bailly og Nemanja Matic, og vurderer å hente trioen neste sommer, ifølge Gazzetta dello Sport.

PSG-backen Thomas Meunier ble heftig koblet med Premier League-spill i sommer. Manchester United og Arsenal ble blant annet nevnt. Belgieren står uten kontrakt til sommeren og utelukker ikke at de kan bli spill på balløya neste sesong, skriver The Mirror.

Chelsea-spiss Olivier Giroud skal være åpen for en overgang til USA og Major League Soccer (MLS). Franskmannen er ikke noe førstevalg under Frank Lampard på Stamford Bridge, melder Daily Mail.

Gareth Bale ble også koblet med en retur til Premier League i sommer, men nå melder ESPN at manager Zinedine Zidane skal være storfornøyd med at waliseren har endret sine holdninger og han kan dermed ble en viktig brikke for Real Madrid i tiden som kommer.

Tidligere Manchester United-manager José Mourinho skal angivelig ha sagt nei til å hente inn Virgil van Dijk fra Southampton, rett før stopperen gikk til Liverpool, skriver The Independent. Mourinho skal ha begrunnet det hele med, den gang, at United på daværende tidspunkt ikke hadde behov for en ny stopper.

Som meldt tidligere denne uken så skal Manchester United hatt speidere på plass i Portugal for å kikke nærmere på Benfica-stopper Ruben Dias. Ifølge Birmingham Mail er også Wolves på banen for å sikre seg forsvarsspilleren.

Liverpool er én av flere klubber som har sendt speidere for å kikke nærmere på Villarreal-angriperen Samuel Chukwueze, ifølge Goal.com.