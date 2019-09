Fredagens Premier League-rykter

En rekke storklubber følger med på den norske landslagsspilleren Erling Braut Haaland.

Tidligere denne uken meldte enkelte engelske medier at Manchester United er blant klubbene som følger utviklingen til den norske spissen, men de rødkledde er på ingen måte den eneste klubben som viser en form for interesse for Braut Haaland. Nå skriver spanske Mundo Deportivo at Barcelona hadde en speider på plass i Salzburg under tirsdagens Champions League-kamp der den norske spissen scoret hattrick.

Det er Gazzetta dello Sport som skriver at Liverpool har startet forhandlinger med Mane om en ny avtale. Avisen melder at det skal være snakk om en kontrakt på fem og et halvt år og at senegaleseren vil bli tilbudt 220.000 pund i uken. Skulle Mane bli enig med klubben, vil han i så fall bli Liverpools best betalte spiller.

Leicester visere interesse for Benfica-spiller Andre Almeida. Tirsdag sendte Premier League-klubben speidere til Benficas oppgjør mot RB Leipzig i Champions League, skriver portugisiske Record.

Newcastle følger nøye med på Atlanta United-spiss Josef Martinez, skriver Newcastle Chronicle. De er imidlertid ikke de eneste som viser interesse for 25-åringen fra Venezuela. Samme aviser skriver nemlig at også Everton viser interesse for spissen.

The Mirror spekulerer i at Tottenham-manager Mauricio Pochettino kan la seg friste av Real Madrid-jobben dersom hardtpressede Zinedine Zidane skulle ende opp med å få sparken i den spanske hovedstaden. Det vil eventuelt koste Real Madrid dyrt. Spanske Sport hevder at klubben må betale nærmere 80 millioner euro til Zidane om de skulle finne på å gi ham fyken. Samtidig har Pochettino cirka fire år igjen av sin avtale med Spurs og kommer heller ikke til å bli rimelig å hente.

Tidligere i uken ble det meldt at Tottenham vil vurdere å hente tilbake talentet Jack Clarke fra lån hos Leeds, men The Mirror skriver nå at Leeds føler seg trygge på at de vil gi unggutten nok spilletid til at Spurs-ledelsen blir fornøyd.

Chelsea har startet forhandlinger med både Tammy Abraham og Fikayo Tomori om nye avtaler som skal strekke seg frem til 2024, skriver fotballjournalist Fabrizio Romano. Han hevder at begge spillerne skal være interessert i en ny avtale med London-klubben.