Fredagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjær kan miste Paul Pogba allerede i vinter.

Paul Pogba (26) er fremdeles ikke fornøyd i Manchester United. Etter en lang overgangssommer med flust av rykter, skal franskmannen nå se fram mot januarvinduet. Ifølge The Sun kommer midtbanestjernen til å forsøke å tvinge gjennom en overgang i vinter.

Samtidig meldes det at Ole Gunnar Solskjær ønsker å være aktiv i januar, også når det gjelder overganger inn. Den franske spissen Moussa Dembele (23) skal stå høyt på nordmannens ønskeliste, skal vi tro Daily Mail. Dembele spiller i Lyon.

Liverpools stortalent Harvey Elliott (16) imponerte mot MK Dons. Fremdeles er det ikke avklart hvor mye Merseyside-klubben må betale Fulham for overgangen som skjedde i sommer, men londonerne krever en kompensasjon på rundt sju millioner pund, forteller The Times.

Crystal Palace jakter forsterkninger, og har kastet blikket i retning av Øst-Europa. 30 år gamle Taras Stepanenko fra Shakhtar Donetsk er ifølge The Sun en spiller Roy Hodgson gjerne ser i sin klubb. Midtbanespilleren forventes å koste rundt åtte millioner pund.

16 år gamle Luke Matheson scoret for Rochdale mot Manchester United på Old Trafford, og har blitt koblet med storklubben i dagene etter ligacupkampen. Fredag skriver imidlertid Newcastle Chronicle at også Newcastle jakter høyrebacken.

Danny Simpson (32) er en av spillerne som på mirakuløst vis vant Premier League med Leicester. Fra i sommer av har han stått uten kontrakt, men nå ønsker Championship-klubben Huddersfield å hente backen ifølge Yorkshire Post.

Til slutt tar vi med at The Mirror skriver at David Beckham vurderer å bli fotballagent. Ifølge avisen kan Manchester Uniteds stortalent Mason Greenwood (17) være førstemann på Beckhams klientliste.