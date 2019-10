Fredagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United skal ha to spisser på ønskelisten for januarvinduet.

Arsenals Mesüt Özil har blitt koblet bort fra klubben i lengre tid og manager Unai Emery vil ikke utelukke at tyskeren kan forsvinne, melder The Sun.

Alexis Sanchez gjør sine saker bra på lån i Inter, men den italienske klubben har ikke skaffet seg noen opsjon på kjøp av chileneren. Inter vurderer imidlertid å gå i forhandlinger med Manchester United om en permanent overgang for Sanchez på et senere tidspunkt, skriver Calciomercato.

Både Juventus-spissen Mario Mandzukic og Bournemouth-spissen Callum Wilson skal stå høyt på Manchester Uniteds ønskeliste med tanke på en ny spiss i januarvinduet, hevder Sky Sports.

Juventus-trener Maurizio Sarri vurderer å hente sin tidligere Chelsea-elev Willian til Torino. Brasilianeren er på utgående kontrakt i londonklubben, og kan slik sett gå gratis neste sommer. Chelsea-sjef Frank Lampard har på sin side uttalt at Willian er i forhandlinger med de blå om en ny avtale, ifølge The Sun.

Tottenhams Christian Eriksen kan fortsatt få sin overgang til Real Madrid. Danskens agent skal angivelig en tur til Spania denne uken og det er samtaler om en mulig overgang for Eriksen en del av agendaen, ifølge The Star.

Martin Ødegaard er heit om dagen og det nærmest hagler med rykter rundt nordmannen etter at han har storspilt i La Liga. Goal.com kobler Ødegaard både med Liverpool og Manchester United, mens han tidligere har blitt koblet med Wolverhampton. Fra mer troverdig hold meldes det imidlertid at Ødegaard trives godt på lån i Real Sociedad og at han fortsatt har en drøm om å få være en del av Real Madrid-troppen en gang i framtiden.

Leicester kobles med 15 år gamle Burak Ince. Tyrkeren er midtbanespiller og skal også være på radaren til klubber som Manchester City, Freiburg og franske Lille, melder Leicestershire Live.

Vi tar også med at tidligere England-trener Fabio Capello avslører i et intervju at han forsøkte å signere Lionel Messi på lån fra Barcelona under tiden som manager i Juventus, ifølge Sky Sports.

Spissen Gabriel Martinelli imponerte med to mål for Arsenal torsdag. Nå skriver The Mirror at brasilianeren var på prøvespill i Manchester United for to år siden, men at han dro hjem uten å få noe tilbud. Martinelli ble Arsenal-spiller i sommer.