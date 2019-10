Fredagens Premier League-rykter

Nor(d)mann til Manchester United, etterfulgt av åtte andre forsterkninger på to år?

Det går ikke en dag uten at det slenges ut nye rykter om hva Manchester United skal gjøre med problemene sine, og denne fredagen er ikke noe unntak.

Normalt troverdige Daily Telegraph mener å vite at Ole Gunnar Solskjærs klubb ønsker seg åtte nye spillere i løpet av de to neste sommervinduene, og med dette forplikter seg til den norske managerens treårsplan.

Konkrete navn skrives det ikke så mye om i samme avis, men da er det jo greit at mer spekulative konkurrenter bidrar med nettopp det. Mest iøynefallende blant fredagens oppdateringer er at navnet til det norske landslagets Mathias Normann (23) dukker opp.

Rostov-spilleren ble nylig satt i forbindelse med den russiske storklubben Spartak Moskva, men nå mener Goal at Manchester United vurderer å gå for svolværingen allerede i januar.

Midtbanespilleren som aldri fikk sjansen i Brigthton ble kåret til månedens spiller i den russiske ligaen i september, og kan ifølge Goal være et billigere alternativ til å fylle tomrommet Ander Herrera etterlot seg da han gikk til Paris Saint-Germain.

Det spekuleres selvfølgelig også i langt mer kjente navn enn norske Normann. The Sun påstår at Manchester United vil legge 130 millioner pund på bordet for den unge Leicester-duoen James Maddison (22) og Ben Chilwell (22). Solide 1,4 milliarder kroner for de to unge engelskmennene der, altså.

Daily Mail mener derimot at Chelsea er favoritt til å få kloa i Chilwell, så snart overgangsnekten er ferdig og de kan hente inn spillere igjen.

Samtidig lurer Juventus-trener og tidligere Chelsea-manager Maurizio Sarri i buskene på gamle tomter. Ifølge Daily Express kommer han til å forsøke seg på å hente Italias brasilianskfødte venstreback Emerson (25) fra Chelsea.

Frank Lampards klubb kaster seg på sin side inn i kampen om det nordirske midtbanetalentet Charlie Allen (15) fra Linfield. Det melder Football Insider. Allen har allerede vært på prøvespill for londonrivalen Tottenham.

Real Madrid ønsker ikke å ta sjansen på at Christian Eriksen (27) skal forlenge avtalen han har med Tottenham, skriver Marca. Dansken er bare bundet til Spurs ut sesongen, og Real Madrid tar angivelig sikte på hente midtbanestjernen til Santiago Bernabéu i vinter.

Det stemmer i så fall overens med Daily Mirrors informasjon, som også sier at Tottenham vil selge Eriksen i januar.

FORSVINNER? Spurs-profilen Christian Eriksen kan ende opp med bli solgt midtveis i denne sesongen. Foto: Paul Harding (Pa Photos / NTB scanpix)

Til tross for at Real Madrid-president Florentino Pérez er lysten på å få til en Eriksen-avtale, er Manchester Uniteds Paul Pogba (26) fortsatt førstevalget til madridklubbens trener Zinedine Zidane. Det mener i alle fall ESPN å vite.

En annen midtbanespiller som er blitt koblet til Manchester United er Barcelonas Ivan Rakitic (31). Men nå har italienske Inter bykset lengst fram i køen av interesserte klubber, skal vi tro Mundo Deportivo. Antonio Contes mannskap er nå favoritter til å sikre seg kroaten, selv om Man. United og Juventus angivelig også har sendt Barcelona forespørsler om Rakitic.

Daily Mirror rapporterer at Manchester City nå er med i kampen om å hente Ruben Dias (22) fra Benfica. Midtstopperen er enda en spiller som også er blitt satt i forbindelse med byrivalen med tilhold på Old Trafford.

I Everton er situasjonen enda et hakk verre enn hos Ole Guannr Solskjær og kompani. Daily Star hevder manager Marco Silva har fått tre kamper på å snu den hittil meget skuffende sesongen. De blåhvite fra Merseyside ligger på nedrykksplass, og dersom det ikke skjer en radikal forbedring kjapt, så får Silva sparken, skal vi tro nevnte tabloidavis.

Jermain Defoe (37) trives såpass godt på utlån i Rangers at han har lyst til å fortsette i Glasgow også etter et 18 måneder lange utlånet fra Bournemouth. Overfor Sky Sports forteller spissnomaden at han kan tenke seg å spille til han er inne i 40-åra.

Arsenal følger nøye med på stortalentet Orkun Kökçü (18) hos Feyenoord. Den offensive midtbanespilleren har allerede representert Nederlands U18- og U19-landslag, men bestemte seg i juli for å spille for Tyrkia isteden. Han har spilt én kamp for tykernes U21-landslag siden skiftet.