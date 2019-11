Fredagens Premier League-rykter

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United skal være interessert i argentinsk stjerneskudd.

Manchester United forsterket ikke noe særlig offensivt i sommer, de lot til og med Romelo Lukaku dra til Inter. Nå skal Ole Gunnar Solskjær være på utkikk etter en ny angrepsspiller fra samme klubb i Italia, og det blir heller ikke en dyr spiller.

United står klare med sjekkheftet, og er villig til å punge ut svimlende 95,6 millioner pund, tilsvarende 1,1 milliarder kroner for argentineren Lautaro Martinez. Det skriver spanske Mundo Deportivo.

Byrival Manchester City har også planer om å forsterke seg offensivt. Det rumenske stjerneskuddet Florinel Coman har imponert flere europeiske storklubber, og ifølge Daily Mail har Pep Guardiola latt seg imponere av den hurtige vingspilleren.

Norwich er også på utkikk etter forsterkninger som skal sørge for at de overlever i Premier League. Lokalavisen Norwich Evening News skriver at de følger den tsjekkiske midtbanespilleren Alex Kral. 21-åringen spiller for øyeblikket i Spartak Moskva, og har gjort sine saker veldig bra for klubb og landslag.

Manchester United-stopper Chris Smalling er for øyeblikket på utlån til italienske Roma, men nå er italienerne interessert i en permanent overgang. Prislappen for å kjøpe engelskmannen skal ligge på 18 millioner pund, ifølge Corriere dello Sport.