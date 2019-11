Fredagens Premier League-rykter

Tror Erling Braut Haaland (19) kan vrake storklubbene.

Den norske landslagsspissen har den siste tiden blitt koblet til større klubber som blant annet Manchester United, Liverpool, Tottenham og Real Madrid, men Sky Sports melder nå at Haaland kan vrake eventuelle tilbud fra disse klubbene og i stedet signere for Bundesliga-klubben RB Leipzig neste sommer.

The Mirror skriver at Arsenal kan komme til å miste Pierre-Emerick Aubameyang dersom klubben ikke klarer å kvalifisere seg til Champions League neste sesong. Flere klubber skal nemlig være interessert i å hente lagets storscorer og Barcelona er blant klubbene som nevnes. Den spanske storklubben skal ha et håp om å signere spissen allerede i januar, men sjansen er naturligvis liten for at London-klubben vil gi slipp på Aubameyang.

Les også: United lekte seg, men legenden advarer: - Ole trenger hjelp

Chelsea har i utgangspunktet overgangsnekt i januar, men klubben har anket straffen og blir anken tatt til følge vil London-klubben igjen få muligheten til å hente forsterkninger. Chelsea-manager Frank Lampard forteller imidlertid at det ikke nødvendigvis betyr at klubben kommer til å handle i januar, melder Talksport.

West Ham og Newcastle hevdes å være interessert i Genk-spiss Mbwana Samatta, ifølge BBC. 26-åringen var toppscorer for det belgiske laget forrige sesong og har scoret seks ganger på 13 kamper i den belgiske ligaen denne sesongen.

Både Arsenal og West Ham skal være interessert i midtstopper Martin Hinteregger fra tyske Eintracht Frankfurt, melder The Sun. Østerrikeren har imponert i Bundesliga denne sesongen og det ryktes nå at de to London-klubben vil prøve å signere 27-åringen.

Les også: Alf-Inge Haaland ler av ryktene om sønnen

Arsene Wenger skal ha vært interessert i å ta over den ledige managerjobben i Bayern München, men den tidligere Arsenal-manageren hevdes å ha fått beskjed om at han ikke er ønsket av Bundesliga-klubben, skriver tyske Bild. Franskmannen har vært uten trenerjobb etter at han forlot Arsenal i 2018.

Brasilianske William kan forhandle med nye klubber etter 1. januar ettersom kontrakten hans med Chelsea går ut til sommeren. Nå avslører han imidlertid at han kunne ha forlatt Premier League-klubben tidligere ettersom Barcelona skal ha lagt inn et bud på Chelsea-spilleren etter VM i 2018. Budet skal ha vært på 50 millioner pund, men London-klubben takket den gangen nei, skriver Daily Mail.