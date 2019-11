Fredagens Premier League-rykter

Hevder Mario Mandzukic vil flytte til Manchester så fort som mulig.

Den kroatiske spissen trener ikke engang lenger med A-laget til Juventus og Mandzukic virker svært klar til å bytte klubb når overgangsvinduet åpner. Italienske Tuttosport virker overbevist om at spissens nye klubb blir Manchester United. De skriver nå at Mandzukic håper Juventus vil gi ham en tillatelse til å flytte til England allerede i desember slik at han raskere kan tilpasse seg det som den italienske avisen hevder blir hans nye hverdag.

Zlatan Ibrahimovic er en annen spiss som har blitt koblet til Manchester United den siste tiden, men en retur skal ikke være aktuelt. Calciomercato mener imidlertid at AC Milan kan være interessert i å hente tilbake svensken.

Granit Xhakas tid i Arsenal virker å gå mot slutten etter at han i høst reagerte kraftig mot egne supportere under hjemmekampen mot Crystal Palace på Emirates. Nå skriver The Telegraph at Newcastle står klare til å hente den sveitsiske landslagsspilleren på lån når overgangsvinduet åpner i januar.

Frank Lampard ønsker å hente Shay Given til Chelsea, skriver Daily Mail. 43 år gamle Given blir ikke sett på som en kandidat til å vokte målet på Stamford Bridge, men Lampard ønsker å ha med seg iren i sitt støtteapparat.

Inter med manager Antonio Conte i spissen skal være interessert i å hente Olivier Giroud fra Chelsea i januar, skriver Daily Express. Tammy Abraham er det klare førstevalget på topp hos Chelsea for øyeblikket og det kommer ikke som noen overraskelse om Giroud vil forlate London-klubben i neste vindu.

Agenten til Arsenal-back Hector Bellerin skal ha avslørt til italienske Sky Italia at det skal være interesse for spilleren i Italia. Agenten vil ikke røpe hvilken eller hvilke klubber det skal være snakk om, men legger til at Bellerin liker Italia. Han påpeker imidlertid også at det kan bli krevende å hente backen ettersom han har flere år igjen av sin kontrakt med London-klubben.