Fredagens Premier League-rykter

Hevder José Mourinho vurderer å hente Zlatan Ibrahimovic til Spurs.

Vi starter i Nord-London, der José Mourinho ifølge The Guardian vurderer å hente Zlatan Ibrahimovic til Tottenham. Avisen underbygger påstanden ved å peke på at at duoen har et sterkt bånd etter tiden i Inter, og at Spurs ikke har erstattet Fernando Llorente.

Cristopher Galtier er ikke fornøyd med at José Mourinho har plukket med seg to trenere fra hans støtteapparat i Lille. Både Joao Sacramento og Nuno Santos takket ja til å bli med til London.

- Alle har sin måte å gjøre ting på. Men det viser virkelig klasse - virkelig klasse, sier en sarkastisk Galtier ifølge RMC Sport.

José Mourinhos forgjenger i Tottenham, Mauricio Pochettino, ble umiddelbart etter sparkingen denne uken koblet til andre trenerjobber. Ifølge Sky Sports vurderer Bayern München å ansette argentineren.

Barcelona er også interessert i 47-åringen, som tidligere har trent Barcelona-laget Espanyol, og uttalt at han ikke kommer til å trene FC Barcelona. Men ikke glem at José Mourinho tidligere har uttalt at han ikke kommer til å trene Tottenham ...

Lucas Torreira utelukker ikke en overgang bort fra Arsenal i januar og legger ikke skjul på at han foretrekker livet i Italia, skriver The Mirror. Uruguayaneren har den siste tiden blitt koblet til blant andre AC Milan og Napoli.

Spissplassen er ifølge London Evening Standard posisjonen Ole Gunnar Solskjær og Manchester United vil fokusere på å forsterke i januar. Avisen hevder Erling Braut Haaland, Richarlison, Timo Werner og Callum Wilson er spillere som vurderes.

Newcastle-manager Steve Bruce sier han er forsiktig optimist med tanke på å få Matty Longstaff til å signere en ny kontrakt med klubben, skriver London Evening Standard.