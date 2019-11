Fredagens Premier League-rykter

Manchester United dropper veteran, Borussia Dortmund åpner for salg av supertalentet og Arsenal kobles med Real Madrid-profil.

Borussia Dortmund-spilleren Jadon Sancho dukker stadig opp i denne ryktebørsen. Han kobles med en rekke storklubber i både Premier League og andre steder. Nå hevder The Independent at tyskerne skal være villig til å vurdere bud på angrepsspilleren. Det skal gjelde allerede fra januar, skriver avisen videre.

LES OGSÅ: Hevder Liverpool og United kjemper om unggutt

Liverpool-legenden Jamie Carragher mener Sancho hadde passet perfekt inn i Liverpool og mener at Sancho er den siste biten i puslespillet, som ville gjort de røde enda bedre enn de er per i dag, ifølge Daily Star.

Manchester United skal ha slått fra seg tanken om å hente inn Mario Mandzukic fra Juventus i vintervinduet, melder The Athletic.

I stedet er det tyske Borussia Dortmund som nå leder an i jakten på Mandzukic. Tyskerne skal også være interessert i å hente Emre Can fra Juventus. Den tidligere Liverpool-spilleren har også løst blitt koblet med United, ifølge The Sun.

Sporting-stjernen Bruno Fernandes skal ha signert en ny kontrakt som gjør at utkjøpsklausulen hans er på 85 millioner pund. Daily Mail skriver imidlertid at portugiseren fortsatt er åpen for å dra til en større klubb og liga. Et bud på rundt 60 millioner pund kan være nok for å få i stand en overgang, selv om klausulen i kontrakten altså skal være noe høyere.

Den tyrkiske forsvarsspilleren Merih Demiral fra Juventus har blitt koblet med både Manchester City og Arsenal. Nå håper imidlertid AC Milan å kapre 21-åringen, melder Calciomercato.

Arsenal går med planer om å legge inn et bud på Real Madrids James Rodriguez. Prisen skal ligge på rundt 42 millioner pund, men det er ventet at Rodriguez heller ønsker seg til Inter eller PSG, skriver Eldesmarque.

Les også Solskjær satset på ungguttene mot Astana. Det fikk han svi for

Marca på sin side hevder at James Rodriguez helst ønsker å bli værende i Real Madrid og overbevise trener Zinedine Zidane om at han er god nok.

Willian er på utgående kontrakt i Chelsea og framtiden til brasilianeren er uviss. Spilleren selv hevder han ikke har fått tilbud om noen ny avtale, mens klubben sier det motsatte. Ifølge The Telegraph kommer partene til å forhandle videre om en avtale i tiden som kommer.

Crystal Palace har blitt koblet med et lån av Liverpools Rhian Brewster, men manager Roy Hodgson sier ifølge Goal.com at han ikke kan love 19-åringen en fast plass på laget.