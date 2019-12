Fredagens Premier League-rykter

Storklubbene jakter forsterkninger.

Vi begynner dagens ryktespalte i London, der Chelsea kobles til nye spillere. Nå skriver The Independent at Chelsea håper å kjøpe Wilfried Zaha fra Crystal Palace neste sommer.

Samtidig skriver The Sun at Olivier Giroud trolig blir værende som Chelsea-spiller også etter januarvinduet. Det henger sammen med at de klubbene som er interessert i franskmannen heller foretrekker å vente til sommeren med å gjøre et fremstøt, da kan de hente spissen gratis når kontrakten hans går ut.

Manchester United skal fortsatt ha et stort håp om å signere Tottenhams Christian Eriksen i januar, skriver The Mirror. Dansken har ikke signert ny kontrakt med Spurs og blir trolig solgt i det kommende vinduet for at Spurs skal få noe igjen for ham. Nå er 27-åringen også henvist til benken av José Mourinho.

Jadon Sancho kobles til flere engelske klubber, men nå hevder The Telegraph at Borussia Dortmund har bestemt seg for å holde fast på 19-åringen ut sesongen.

Agenten til Barcelona-spiller Ousmane Dembele skal nylig ha møtt direktørene til både Chelsea og Manchester City, melder El Desmarque. Dermed kan det gå mot en stor overgangssaga rundt stortalentet også i januar.

Leicester skal ha startet forhandlinger med manager Brendan Rodgers for å få ham til å droppe interessen fra Arsenal, hevder The Telegraph. Rodgers har virkelig fått sving på sakene i Leicester, men Arsenal jakter som kjent ny manager.

Tidligere Tottenham-manager Mauricio Pochettino er også koblet til Arsenal-jobben. Nå hevder tyske Bild at han samtidig ikke lenger er aktuell for jobben som ny Bayern Munchen-manager.

Mange manager-rykter om dagen: Nå skriver ESPN at tidligere Juventus-manager Massimiliano Allegri ikke kommer til å returnere til manageryrket før sommeren, men at han er i full gang med engelsktimer. Allegri kobles stadig til ledige jobber i Premier League.

Den anerkjente avisen The Times hevder Ole Gunnar Solskjær er svært populær i Manchester Uniteds spillergruppe. Før kampen mot Tottenham skal dette ha blitt kommunisert til Uniteds ledelse. The Times (krever abonnement) skriver fredag at United-spillerne før onsdagens seier mot Tottenham ga beskjed til klubbens øverste ledelse om at de ikke måtte finne på å kaste ut nordmannen fra sjefsstolen på Old Trafford. Les mer her.

